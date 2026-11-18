kaza yeri özeti:
Elazığ'da Hazardağlı Kavşağı'nda bir tır ile bir otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
olay yerine müdahale:
Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
polis incelemesi:
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı; ekipler olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışma yürüttü.
ELAZIĞ’DA TIR VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 3 KİŞİ YARALANDI
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