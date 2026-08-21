Kahramanmaraş kalesi yeniden ziyaretçilere hazırlanıyor: iç surlar güçlendi, karşılama merkezinde ince işler sürüyor

restorasyon hızlı ilerliyor:

Kahramanmaraş’ın simgelerinden biri olan Kahramanmaraş Kalesi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları, yapının özgün dokusunu koruyarak yeniden ziyarete açılmasını hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında yürütülen projede alanında uzman mimar, mühendis ve restoratörler görev alıyor. Çalışmalar, hem yapısal güvenliği sağlamak hem de kalenin tarihi siluetine uyumlu bir ziyaret deneyimi sunmak için planlandı.

iç surlardaki güçlendirme çalışmaları:

6 Şubat depremlerinde zarar gören iç surlardaki güçlendirme uygulamaları tamamlandı. Yapılan müdahalelerde kalenin taşıyıcı sistemi güçlendirilirken, taş dokunun ve özgün mimari özelliklerin korunmasına özen gösterildi. Ekipler, müdahale yöntemlerini seçerken tarihi malzeme ve yüzey bütünlüğünü korumaya öncelik verdi; bu sayede hem güvenlik hem de estetik açıdan kalenin kimliği muhafaza edildi.

ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenlemeleri:

Alan içinde yapılan Ziyaretçi Karşılama Merkezi’nin çelik konstrüksiyonuna ilişkin kaba imalatları büyük ölçüde tamamlandı ve şimdi ince işçilik aşamasına geçildi. Merkezde fayans kaplamaları, elektrik altyapısı, temiz su ve atık su tesisatları ile teknik donanım imalatları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yapı, tarihi kalenin siluetine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı ve ziyaretçilerin karşılanması, yönlendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işlevlerle donatılacak.

Dış surlardaki güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemeleri de bitirilerek kalenin yapısal bütünlüğü ve ziyaretçi güvenliği güçlendirilecek. Restorasyonun son aşamaları, hem yerel halkın hem de yabancı turistlerin güvenle gezebileceği, korunan bir kültürel miras alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Projede sürdürülen titiz restorasyon yaklaşımıyla Kahramanmaraş Kalesi’nin tarihi dokusu korunurken, modern ihtiyaçlara cevap veren bir ziyaret alanına dönüşmesi hedefleniyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN TARİHİ SİMGELERİNDEN KAHRAMANMARAŞ KALESİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.