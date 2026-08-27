Yozgat'ta çobanın merasında fosil zenginliği ortaya çıktı

Yozgat'ın Araplı kasabasında merada fosil keşfi

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Araplı kasabasında hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, merada hayvanlarını otlatırken deniz canlılarına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda fosil kalıntısı tespit etti. Bölgedeki buluntular, çobanın daha önce rastladığı küçük parçacıklardan farklı olarak çeşitli boyutlarda ve yoğunlukta olduğu şeklinde aktarıldı.

çobanın gözlemleri:

Atıl, araziyi inceledikçe mercimek ve nohut büyüklüğünden başlayıp daha büyük boyutlara ulaşan deniz salyangozu ve tanımlanamayan diğer fosil türlerine rastladığını belirtti. "Değişik gördüğümüz taşları incelediğimizde fosil olduğunu gördük, gözlemledik. Daha önceden de küçük çaplı bulduk. Daha büyüğünü bulduk. Bu işe hevesimiz daha da arttı," dedi.

Buluntuların arazi genelinde yaygın olduğuna vurgu yapan Atıl, bazı fosillerin deniz canlılarına ait olduğunu, bazılarının ise ismini bilemediği türlere ait olduğunu kaydetti.

araştırma çağrısı ve bölgenin önemi:

Atıl, alanda paleontolojik araştırma yapılması için yetkililere çağrıda bulundu: "Burada gelip incelensin. Dünyanın geçmiş döneminde ne tür hayvanlar yaşamış? Ne tür biyolojik çeşitlilikler yaşanmış? Burası araştırmaya müsait. İlime büyük bir ışık tutacağına inanıyorum."

Çoban olduğunu belirten Atıl, bölgeyi "saklı cennet, fosil cenneti" olarak nitelendirerek inceleme talep ettiğini ve daha önce ilgili kurumlara başvurduğunu söyledi. Bölgedeki çeşitlilik, Yozgat'ın geçmişinin biyolojik açıdan da zengin olduğuna işaret ediyor ve alana yapılacak bilimsel çalışmaların bölgenin jeolojik geçmişine ışık tutması bekleniyor.

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNE BAĞLI ARAPLI KASABASINDA YAŞAYAN VE HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN LOKMAN ATIL, MERADA HAYVANLARINI OTLATIRKEN DENİZ CANLILARINA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN ÇOK SAYIDA FOSİL KALINTISI TESPİT ETTİ.