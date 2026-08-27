Beyler barajı'nda kaçak ağ operasyonu: 108 balık zarar görmeden suya döndü

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda gerçekleştirilen denetimde, su ürünleri mevzuatına aykırı şekilde bırakılmış ağlar toplanarak bölgedeki doğal kaynakların korunmasına yönelik adım atıldı. Olay ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, barajda büyük çaplı bir müdahale yaptı.

denetim ve ele geçirme:

İhbar üzerine müdahale eden Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan kontrollerde suya bırakılmış ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 2 bin metre uzunluğunda ağı ele geçirdi. Ağların baraja bırakılmış şekilde bulunması, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından risk oluşturduğu için ekipler tarafından kayda alınarak toplandı.

balıkların durumu ve bırakılması:

Sudan çıkarılan ağlara takılı vaziyette bulunan 108 balık zarar görmeden kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yaşam belirtileri korunarak kontrol edilen balıkların, ortalama 3 kilogram ağırlığındaki bireyleri yeniden baraja bırakıldı. Müdahale sırasında canlı kurtarma önceliği esas alındı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Vatandaşlardan, doğal su kaynaklarının ve su ürünleri varlığının korunması için duyarlı olmaları ve kaçak avcılık faaliyetlerine ilişkin ihbarlarını ilgili birimlere bildirmeleri istendi.

KASTAMONU'NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE BULUNAN BEYLER BARAJI’NDA YAPILAN DENETİM SIRASINDA 2 BİN METRE AĞ ELE GEÇİRİLDİ. AĞ ÜZERİNDEKİ 108 BALIK İSE YENİDEN SUYA BIRAKILDI.