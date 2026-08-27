Yeşilköy sahilinde yosun ve atık birikimi tehlike işareti

Yeşilköy sahilinde kirlilik görüntüleri

İstanbul Yeşilköy sahilinde havadan ve karadan elde edilen görüntüler, Marmara Denizi kıyısında belirgin bir yosunlaşma ile deniz yüzeyinde atık birikintileri olduğunu ortaya koydu. Kıyıya yakın bölgelerde dalgaların taşıdığı atıklar ve yüzeyde yoğunlaşan yosun tabakası dikkat çekiyor. Sahilde yer alan uyarı levhaları, halkın suya girmemesi gerektiğini belirtmesine rağmen bazı grupların serinlemek amacıyla denize girdikleri görüldü.

Sahildeki gözlemler ve halkın tutumu:

Görüntülerde özellikle kıyı kesimlerinde yoğun yosunlaşma ve plastik, köpük gibi çeşitli atıkların yüzeyde biriktiği gözleniyor. Uyarı tabelalarında açıkça 'Denize girme yasaktır' uyarıları yer alırken, bazı vatandaşlar bu tabelalara aldırış etmeden, aralarında çocukların da bulunduğu gruplarla denize giriyor.

Sahile dinlenmek için geldiğini söyleyen Hasan Uğur Yüksel, bölgenin çocuklar için risk taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Menekşe Plajı’nda hiç denize girmedim. Buralarda girilmesi gerçekten sakıncalı. Tabelada var, özellikle küçük çocuklar giriyor. Bu kadar kıyımız varken gelip burada ısrar etmeleri çok enteresan. İnsanlar gözle görmedikçe bir temizlik varsa ona inanıp giriyor.'

Denize girenlerden Mehmet Şanlı ise ekonomik nedenlerle Yeşilköy'ü tercih ettiklerini belirterek, 'İnsanlar çaresiz, başka nereye girebilir? İstanbul’a en yakın deniz burası. Bir emekli maaşı var, ancak buraya gelebiliriz. Deniz kirli, kirli olduğunu biliyorum ama ne kadar kirlidir, ne kadar zararlıdır bunu vatandaş olarak analiz edecek durumda değilim. Kırk senedir giriyoruz. Son yirmi gündür her gün geliyorum, şimdiye kadar herhangi bir rahatsızlığım olmadı' dedi.

Yetkili açıklamaları ve alınan önlemler:

Daha önce bölgedeki kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı’ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarjı tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uygulamıştı.

Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yapılan açıklamada ise yüzme sezonunda yüzme alanlarından 15 günde bir su numunesi alındığı, numunelerin Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz edildiği bildiriliyor. Analiz sonuçları, yüzme suyunun oluşturabileceği risklerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kullanılıyor. Bakanlık, vatandaşların güncel bilgilere Yüzme Suyu Takip Sistemi üzerinden ulaşabileceğini belirtiyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, analiz sonuçlarının uygun olmadığı durumlarda yüzme alanlarının kapatılabildiğini vurguluyor ve 'Denize Girilmez', 'Denize Girmek Yasaktır' veya 'Yüzme Alanı Kapalıdır' uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Yetkililer ayrıca özellikle küçük çocukların ebeveyn gözetiminde olması gerektiğini hatırlatıyor.

Görüntüler, hem çevresel kontaminasyonun hem de ekonomik ve sosyal koşulların halkın davranışlarını nasıl etkilediğini gösteriyor. Uyarıların ve resmi analizlerin kamuoyuyla düzenli paylaşılması, halk sağlığı açısından izleme ve önlem süreçlerinin şeffaflığı açısından önem taşıyor.

Yeşilköy sahilinde kirlilik alarmı