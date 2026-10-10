Kahramanmaraş merkezli operasyon dalgasında 22 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim tarihinde Kahramanmaraş merkezli sekiz ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı:

Çalışmalar Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep illerinde eş zamanlı yürütüldü. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalar soruşturmanın merkezinde yer aldı.

Ele geçirilen materyaller:

Aramalarda ele geçirilenler arasında 117 dijital materyal, 117 yasaklı yayın ve doküman; 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca ve 9 av tüfeği bulundu. Ayrıca 6 tabanca şarjörü, 317 fişek, 78 kurusıkı tabanca fişeği, 201 av tüfeği fişeği ve 6 kesici alet ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22 kişi tutuklanırken, 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 8 İLDE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 39 ŞÜPHELİDEN 22’Sİ TUTUKLANDI