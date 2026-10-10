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Kahramanmaraş merkezli operasyon dalgasında 22 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Ekim operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı; 22 kişi tutuklandı, 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 20:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramanmaraş merkezli operasyon dalgasında 22 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli operasyon dalgasında 22 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim tarihinde Kahramanmaraş merkezli sekiz ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı:

Çalışmalar Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep illerinde eş zamanlı yürütüldü. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalar soruşturmanın merkezinde yer aldı.

Ele geçirilen materyaller:

Aramalarda ele geçirilenler arasında 117 dijital materyal, 117 yasaklı yayın ve doküman; 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca ve 9 av tüfeği bulundu. Ayrıca 6 tabanca şarjörü, 317 fişek, 78 kurusıkı tabanca fişeği, 201 av tüfeği fişeği ve 6 kesici alet ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22 kişi tutuklanırken, 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 8 İLDE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA...

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 8 İLDE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 39 ŞÜPHELİDEN 22’Sİ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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