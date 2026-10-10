Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Zonguldak akşamında kavşak çarpışması: altı yaralı

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağında akşam saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu sürücüler de dahil olmak üzere altı kişi yaralandı; tedavileri sürüyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 20:51

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 20:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Zonguldak akşamında kavşak çarpışması: altı yaralı

Kaza yerinde müdahale:

Kaza, akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. E.T. idaresindeki 67 EA 223 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile R.D. idaresindeki 67 AGS 155 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluştu. Sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan dört kişi de yaralandı; olayda toplam 6 kişi yaralanmış oldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, bazı yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne, bazıları ise BEUN Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Trafik düzeni ve soruşturma:

Hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; olay yerinde yürütülen incelemeler devam ediyor.

ZONGULDAK&#039;TA İKİ ARACIN KAVŞAKTA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR İLK MÜDAHALELERİNİN...

ZONGULDAK'TA İKİ ARACIN KAVŞAKTA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kartal Koşuyolu hastanesinde çatı yangını atlatıldı: tahliyeler sonrası hizmet n...
images

bingöl'de narkotik operasyonunda bir kişi tutuklandı
images

Koruma altındaki Arabızengi Kalesi'nde suçüstü: Çaldıran'da kaçak kazıya iki göz...
images

Bolu'da çarpışma tarlaya savrulan otomobil ve yola saçılan kabaklarla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

bingöl'de narkotik operasyonunda bir kişi tutuklandı

Seyhan'da gökyüzü şenliğine bin dron eşlik etti

Koruma altındaki Arabızengi Kalesi'nde suçüstü: Çaldıran'da kaçak kazıya iki gözaltı

Bolu'da çarpışma tarlaya savrulan otomobil ve yola saçılan kabaklarla sonuçlandı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması