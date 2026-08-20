Sungurlu’da savak yolu yenileniyor: Şehit Muammer Çakır Caddesi sıcak asfalta hazırlanıyor

Çalışma kapsamı ve uygulama aşamaları:

Sungurlu Belediyesi ekipleri, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan, halk arasında 'Savak Yolu' olarak bilinen Şehit Muammer Çakır Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ilk aşamada mevcut taşların söküm işlemlerini gerçekleştiriyor; hazırlık çalışmaları tamamlandığında cadde sıcak asfalt ile kaplanacak.

Başkan Dere'nin açıklaması:

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yürütülen çalışmaları değerlendirerek, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki ulaşım kalitesini artırmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Dere, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Şehit Muammer Çakır Caddesi'nin sıcak asfaltla buluşturulacağını ve hemşehrilerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Hedeflenen sonuçlar ve ilçedeki uygulamalar:

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte caddenin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım güzergahı haline geleceğini vurguluyor. Ayrıca Sungurlu Belediyesi ekiplerinin ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve altyapı çalışmalarını sürdüğü ifade edildi.

SUNGURLU BELEDİYESİ EKİPLERİ, ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ASVALT ÇALIŞMALARINI ŞEHİT MUAMMER ÇAKIR CADDESİ’NDE SÜRDÜRÜYOR.