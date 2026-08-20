Gençlere çağrı: Mavi Vatan'ı korumak hürriyet ve bağımsızlık görevimizdir

Gölcük'te açılış konuşması:

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'nın açılışında gençlere ve kamuoyuna hitap etti. Konuşmasında aile geçmişinden verdiği örneklerle denizle kurdukları bağa dikkat çeken Bayraktar, Mavi Vatan kavramının stratejik ve kültürel boyutlarını özetledi.

Mavi Vatan'ın önemi:

Bayraktar, dedesi Lütfi Reis'in Karadeniz'de balıkçılıkla geçen hayatından ve rahmetli babası Özdemir Bayraktar'ın Milli Teknoloji Hamlesi'ne adanmış çalışmalarından bahsederek, denizlerin bağımsızlık mücadelesindeki rolünü vurguladı. Türkiye'nin kara yüzölçümü yaklaşık 783 bin kilometrekare iken, Mavi Vatan deniz yetki alanlarımız 462 bin kilometrekare olarak açıklandı. Bu veriler ışığında Bayraktar, evimizin bir odasından vazgeçemeyeceğimiz gibi bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da vazgeçilemeyeceğini belirtti.

Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz sözüyle gençlere ve katılımcılara çağrı yapan Bayraktar, deniz kültürünü yaşatmaya dönük etkinlikleri sıraladı: yüzme ve yelken yarışları, kürek organizasyonları ile SAT ve SAS komandolarının gösterileri. Ayrıca TEKNOFEST yarışmacısı gençlerin İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roketi ve İnsansız Deniz Araçları çalışmalarıyla yarının teknolojilerini geliştirdiklerini söyledi.

Teknoloji, kültür ve donanma unsurları:

Bayraktar, etkinlik alanında sergilenen unsurları anımsatarak Savarona'dan, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya; TCG İstanbul'dan denizaltılara kadar donanmanın önemli örneklerinin milletin beğenisine sunulduğunu kaydetti. Baykar ekipleriyle geliştirilen Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan kalkıp inebilme kabiliyetiyle deniz havacılığında yeni bir dönemin başlamasına işaret etti. Etkinlik süresince gökyüzünde AKINCI ve Bayraktar TB3'ün Körfez'i selamlayacağı bilgisi de paylaşıldı.

Bayraktar, katılım ve ziyaret kayıtlarının TEKNOFEST'in NSosyal platformu üzerinden yapıldığını hatırlatarak Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri, T3 Vakfı'ndaki yol arkadaşlarına ve destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti. Gölcük coşkusunun ardından halka yönelik davetini de yineleyen Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'nun 30 Eylül'de Şanlıurfa'da başlayacağını söyledi.

Gençlere iki temel tavsiye:

Konuşmasını gençlere öğütlerle tamamlayan Bayraktar, mühendis kimliğiyle iki ana ilke paylaştı. İlk olarak bir geminin rotası olmadan hiçbir rüzgarın işe yaramayacağını vurgulayarak yüksek bir ideal, bir KIZILELMA sahibi olmaları gerektiğini söyledi. İkinci olarak köklere ve değerlere sıkı tutunmanın önemine dikkat çekti; köksüz bir fidanın sert rüzgarda devrileceğine işaret ederek köklerin gücünün fırtınalar karşısında ayakta tutacağını belirtti.

Bayraktar, bugün dünyada adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun zayıfladığı bir tablonun bulunduğunu ifade ederek Mavi Vatan mücadelesinin yalnızca teknoloji hamlesi olmadığını; aynı zamanda adalet ve bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyledi. Konuşmasını, gençlerin medeniyetin yeniden inşasında rol alacağı temennisi, sevgi ve iyi dileklerle noktaladı ve herkesi TEKNOFEST etkinliklerine davet etti.

Selçuk Bayraktar: "Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz"