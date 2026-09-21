Erdoğan ve Muhammed el-Menfi türkevi'nde bölgesel gündemi görüştü

görüşme ayrıntıları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi. Dün akşam saatlerinde Türkevi'ne gelen Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde el-Menfi'yi kabul etti.

ele alınan konular:

Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Taraflar, mevcut iş birliği başlıklarını ve ortak gündeme ilişkin öncelikleri değerlendirdi.

görüşmenin önemi:

New York temasları çerçevesinde gerçekleşen bu kabul, iki ülke arasındaki diplomatik iletişimin sürdürülmesine işaret ediyor; görüşme, bölgesel istikrar ve ortak çıkarlar bağlamında diplomatik diyalog için fırsat sağladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, NEW YORK TEMASLARI KAPSAMINDA LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI MUHAMMED EL-MENFİ’Yİ TÜRKEVİ'NDE KABUL ETTİ.