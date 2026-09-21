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Erdoğan ve Muhammed el-Menfi türkevi'nde bölgesel gündemi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu ziyareti kapsamında New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi Türkevi'nde kabul etti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 21:14

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan ve Muhammed el-Menfi türkevi'nde bölgesel gündemi görüştü

görüşme ayrıntıları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi. Dün akşam saatlerinde Türkevi'ne gelen Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde el-Menfi'yi kabul etti.

ele alınan konular:

Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Taraflar, mevcut iş birliği başlıklarını ve ortak gündeme ilişkin öncelikleri değerlendirdi.

görüşmenin önemi:

New York temasları çerçevesinde gerçekleşen bu kabul, iki ülke arasındaki diplomatik iletişimin sürdürülmesine işaret ediyor; görüşme, bölgesel istikrar ve ortak çıkarlar bağlamında diplomatik diyalog için fırsat sağladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, NEW YORK TEMASLARI KAPSAMINDA LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, NEW YORK TEMASLARI KAPSAMINDA LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI MUHAMMED EL-MENFİ’Yİ TÜRKEVİ'NDE KABUL ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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