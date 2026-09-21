Sıfır atık hareketiyle bireyler iklim eyleminin öznesi oluyor

Emine Erdoğan'ın konuşması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılış etkinliğinde konuştu. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile Climate Group temsilcileri Helen Clarkson ve Emma Cox da katıldı. Erdoğan, konuşmasına Türk halkının sevgi ve saygılarını ileterek, organizasyon ve ev sahiplerine teşekkürle başladı.

Tüketim, atık ve adalet üzerine:

Erdoğan, iklim krizinin yalnızca fosil yakıtlar veya sanayi süreçlerinden ibaret olmadığını; sınırsız üretim ve sürekli artan tüketim talebinin de bu yükü beslediğini vurguladı. Konuşmasında dünyanın 1950'lerden bu yana ürettiği yaklaşık 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun atığa dönüştüğüne dikkat çekti ve çevresel maliyetlerin sıklıkla daha kırılgan coğrafyalara, gelecek nesillere ve daha az tüketen topluluklara yüklendiğini belirtti. Bu nedenle işe atıklarla birlikte alışkanlıkların aşırılıklarını azaltarak, sistemlerle birlikte zihniyeti de değiştirmek gerektiğini söyledi ve "Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız" çağrısında bulundu.

Sıfır Atık uygulamaları ve uluslararası adımlar:

Erdoğan, Sıfır Atık hareketinin bir ahlaki duruş olarak tüketim ve israf alışkanlıklarını sorgulattığını belirtti: "Sıfır Atık, emanet bilincinin, gündelik hayata tercüme edilmesidir." 2017'de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde başlatılan uygulamaların kısa sürede okullara, hastanelere, belediyelere, kamu kurumlarına ve hanelere yayıldığını, geri kazanım oranının o dönemdeki yüzde 13'ten bugün yüzde 37'nin üzerine çıktığını aktardı. Bu dönüşümün rakamların ötesinde, insanların değişimin hem muhatabı hem de öznesi olabileceklerini göstermesi açısından kıymetli olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık yaklaşımının devletlerin ve şirketlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını; aksine bu sorumluluğu büyütüp netleştireceğini ifade etti. İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapının kurulması, ürünlerin daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir tasarlanması, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojilerin geliştirilmesi ve uluslararası iş birliğinin tesis edilmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirtti. 2022'de BM Genel Kurulu'na sunulan Sıfır Atık kararının geniş destekle kabul edildiğini, 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini ve kendisinin başkanlığını yürüttüğü BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun kurulduğunu hatırlattı.

Erdoğan, Kasım ayında Türkiye’de ev sahipliği yapılacak olan COP31'de Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını önemsediklerini belirtti ve hiçbir hedefin veya teknolojinin tek başına yeterli olmayacağını; asıl ölçütün bu buluşmalardan sonra hangi somut değişikliklerin yapıldığı olacağını söyledi.

Konuşma sonrası Emine Erdoğan, çağdaş ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi, sanatçıyla sohbet etti ve ebru çalışmasına katkıda bulundu.

EMİNE ERDOĞAN, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İLE SIFIR ATIK VAKFININ ANA SPONSORLAR ARASINDA YER ALDIĞI NEW YORK İKLİM HAFTASI AÇILIŞ ETKİNLİĞİNE KATILDI.