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İnegöl'de kırsaldaki baraka yangında kullanılamaz hale geldi

İnegöl'ün Hacıkara Mahallesi'nde çıkan yangında bir baraka kısa sürede tamamen yandı; İnegöl İtfaiye Müdürlüğü yangını söndürdü, yapı yıkıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de kırsaldaki baraka yangında kullanılamaz hale geldi

İnegöl'de kırsaldaki baraka yangında kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir baraka alevlere teslim olarak kullanılamaz duruma geldi. Olay, kırsal Hacıkara Mahallesi'nde meydana geldi.

olayın seyri:

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangına ilk müdahaleyi yapan ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale ve yıkım:

Yangın sonucu baraka tamamen kullanılamaz hale geldi ve güvenlik gerekçesiyle daha sonra yıkıldı. Olay yerine giden ekipler arasında İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yer aldı ve yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor. Yetkililer, soruşturma tamamlanana dek bulgularla ilgili bilgi paylaşımı yapacaklarını belirtti.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR BARAKA TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ....

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR BARAKA TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YANGIN SONRASI HARABEYE DÖNEN BARAKA YIKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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