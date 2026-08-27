Kaleiçi'nde falezleri işaret eden çağrı sonrası denizde bulunan 63 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Kaleiçi açıklarında denizde 63 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Antalya Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı açıklarında, dün akşam saat 22.00 sıralarında 63 yaşındaki Ahmet Gözenbay'ın denizde cansız bedeni bulundu. Olay, Gözenbay ile arkadaşı arasında yaşanan tartışma sonrası evden ayrılması ve son telefon görüşmesinde falezler bölgesinde olduğunu söylemesi üzerine ortaya çıktı.

olayın gelişimi:

Gözenbay'ın son görüşmesinde hayatına son vereceğini belirtmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarı alan güvenlik güçleri, Kaleiçi Yat Limanı ile Karaalioğlu Parkı çevresinde şahsı bulmak amacıyla arama çalışması başlattı.

İhbar üzerine hem karada hem de denizde arama yapıldı; Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı botlar denizde tarama gerçekleştirdi. Arama sonucu Gözenbay, Yat Limanı açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde deniz polisi tarafından bulundu.

arama ve müdahale çalışmaları:

Denizden alınarak bota bindirilen Gözenbay, Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen arkadaşının, 'Yaşıyor değil mi?' diyerek polis ekiplerinden iyi haber beklemesi, sahnedeki duygusal atmosferi gözler önüne serdi.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gözenbay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizde cansız bedeni bulundu, arkadaşı "yaşıyor değil mi?" diyerek gözyaşı döktü