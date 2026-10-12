Kaleiçi'nde kültürler buluştu: Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali 11. kez sona erdi

Festivalin genel değerlendirmesi:

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali, 15 ülkeden 20 şehrin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yoğun programın ardından sona erdi. Akra Antalya’daki açılış gala yemeğiyle başlayan festival; geleneksel kortej, konserler, bale gösterileri, defileler, sergiler, gastronomi forumu ve oryantiring yarışması gibi birbirinden farklı etkinliklerle Kaleiçi’nin tarihi sokaklarını günlerce kültür ve sanatla doldurdu.

Açılış ve misafir ağırlama:

Festivalin açılış galasına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal ev sahipliği yaptı. Gecede Antalya Valisi Hulusi Şahin ile yurt dışından gelen belediye temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı. Organizasyonun ev sahipleri, Kaleiçi’nin uluslararası tanıtımını ve şehirler arası kültürel bağların güçlenmesini öncelikli amaç olarak vurguladı.

Geleneksel kortej ve sokak etkinlikleri:

Festivalin ikinci günündeki geleneksel kortej, Eski Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan yürüyüşle Kaleiçi’nin tarihi dokusunu karnavalsı bir atmosfere dönüştürdü. Kortejde tahtabacaklar, ateş sihirbazları, jonglörler ve bando ekipleri yer aldı; renkli kostümler ve gösteriler kentin sokaklarında yoğun ilgi çekti. Kortej, Karaalioğlu Parkı Orta Mirador’da düzenlenen Adamlar konserine kadar devam etti ve gençlerin de yoğun katılımıyla coşkulu bir konser yaşandı.

Kortej sırasında konuşan Ümit Uysal, Kaleiçi’ni bir cevhere benzeterek bu değerlerin sadece kent sakinlerinin değil, dünyanın da görmesi gerektiğini belirtti. Uysal, bugüne kadar festival kapsamında 200 şehrin ağırlandığını ve etkinliğin şehirler arası kültürel etkileşim, dostluk ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını aktardı.

Sanat, gastronomi ve sporun kesişimi:

Gastronomi forumu ve stantlar:

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Kadim Şehirlerin Yaşayan Mutfakları" temalı gastronomi forumu, 15 ülkeden 20 şehrin yemek kültürlerini tanıttığı bir platform sundu. Belediye heyetleri, kendi gastronomi miraslarına ilişkin sunumlar yaptı; ardından kurulan stantlarda geleneksel lezzetler ziyaretçilerle buluştu. Muratpaşa Belediyesi standında Antalya mutfağından örnek olarak tahinli piyaz ikram edildi ve Başkan Ümit Uysal da stantları gezerek farklı lezzetleri deneyimledi.

Heykel çalıştayı, bale ve sahne gösterileri:

Kaleiçi’nin simge yapıları sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yaptı. Hadrian Kapısı önünde gerçekleştirilen "Likya’nın Atları" heykel çalıştayında heykeltıraş Cem Güney Çevikbaş, Likya atı heykelinin gövdesi üzerinde çalıştı; geçen yıl yapılmış baş bölümünün üzerine eklemeler yapıldığı ve bu çalışmanın Antalya için planlanan daha büyük ölçekli projeye hazırlık niteliğinde olduğu ifade edildi. Çevikbaş, toplam 30 heykelden oluşacak bir koleksiyon tasarlandığını ve hedeflerinin Antalya’ya simge olacak 10 metre yüksekliğinde anıtsal bir Likya atı yerleştirmek olduğunu belirtti.

Hadrian Kapısı’nda sahnelenen "Hadrian’ın Kuğuları" bale gösterisi de dans ve tarih kesişimini izleyiciye sunarak büyük beğeni topladı. Beyaz kostümlerle sahnelenen performans, mekanın tarihi dokusuyla önemli bir bağ kurdu.

Moda, sergiler ve açık hava atölyeleri:

Hıdırlık Kulesi Seyir Terası’nda Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının verdiği şan konseri, deniz manzarası eşliğinde izleyiciyle buluştu. Aynı noktada düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Anadolu’nun Couture Yorumu" adlı defilede Muhammer Ketenci, Kunkei Sabina ve Gözde İşbilir’in koleksiyonları sunuldu; gün batımında yapılan sunum tarihi atmosferle birleşti. Kaleiçi’nin tarihi evleri ve dar sokakları hafta boyunca açık hava sanat galerisine dönüştü; resim, heykel ve fotoğraf sergileri ile halk atölyeleri ziyaretçilere farklı disiplinleri deneyimleme olanağı verdi.

Oryantiring ve katılımcı profili:

Festival kapsamında düzenlenen oryantiring yarışması bu yıl ikinci kez yapıldı. Üç Kapılar’dan başlayan parkurda 800’ün üzerinde katılımcı yarıştı; organizasyon aileler, gençler, yıldızlar ve yetişkinler olmak üzere dört kategoride gerçekleşti. Katılımcılar, harita ve pusula yardımıyla Kaleiçi’nin dar sokaklarındaki 35 hedef noktasına ulaşmak için yarıştı; bazı sporcular hızla bitirmeyi hedeflerken, pek çok kişi tarihi dokuyu keşfetmenin keyfini çıkardı.

Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali, konserlerden sergilere, gastronomiden spora uzanan zengin programıyla Antalya’nın tarihi ve kültürel mirasını farklı ülkelerden gelen temsilcilerle buluşturdu ve Kaleiçi’nin uluslararası tanıtımına katkı sağladı. Etkinlikler, kentin kültür-sanat yaşamını tarihi mekanlarla bütünleştirerek yerel ve uluslararası paydaşlar arasında köprüler kurdu.

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN BU YIL 11’İNCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI KALEİÇİ OLD TOWN FESTİVALİ, 15 ÜLKEDEN 20 ŞEHRİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERİN ARDINDAN SONA ERDİ