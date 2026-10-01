Yıldız Holding ve TSE Global iş birliğiyle tedarik zincirinde gıda güvenliği adımı

Yıldız Holding ile TSE Global arasında stratejik protokol

Yıldız Holding ile Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) yüzde 100 iştiraki TSE Global arasında, gıda güvenliği ve helal üretim ilkeleri çerçevesinde kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Ankara'da gerçekleştirilen törene TSE Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, TSE Global Genel Müdürü ve UDK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Alper Türedi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Güvenliği Kurulu Başkanı İbrahim Taşkın ile iki kurumun üst düzey yöneticileri katıldı.

protokolün kapsamı:

İş birliği çerçevesinde Yıldız Holding Gıda Güvenliği Kurulu'nun saha deneyimi ile TSE Global'in uygunluk değerlendirme uzmanlığı bir araya getirilecek. Öncelikli alanlar arasında muayene, gözetim, tedarikçi denetimleri ve belgelendirme gibi denetim hizmetleri yer alıyor. Ayrıca, uygunluk değerlendirmenin önemli bir alt kırılımı olan "teorik ve uygulamalı eğitimler" başta olmak üzere ihtiyaç duyulması muhtemel teknik hizmetlerden de yararlanılması hedefleniyor.

Protokol, Yıldız Holding'in farklı coğrafyalardaki faaliyetleri ve tedarikçi ekosisteminde uygulanacak; çalışmalar gerektikçe tedarikçi ağını da kapsayabilecek biçimde tasarlandı. Yıldız Holding Gıda Güvenliği Kurulu koordinasyonunda, kurumun uyguladığı ortak prensipler doğrultusunda 11 ülkedeki 33 gıda ve gıda ile ilişkili üretim tesisinde süreçlerin yürütüldüğü vurgulandı.

yetkili isimlerin değerlendirmeleri:

TSE Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, imza töreninde şunları söyledi: "Günümüzde kalite, güvenilirlik ve uluslararası standartlara uyum, sanayimizin küresel rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar arasında yer almaktadır. Özellikle doğrudan insan sağlığını ilgilendiren gıda sektöründe, üretimden tüketime uzanan tüm süreçlerin güvenilir ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Türk Standardları Enstitümüzün yüzde yüz iştiraki olan TSE Global ile Yıldız Holding arasında hayata geçirilen bu iş birliğini, ülkemizin ve bu konuda uzmanlıklarını sahip oldukları yetkinliklerle kanıtlamış kamu kuruluşlarımızın uygunluk değerlendirme alanındaki teknik birikimini özel sektörümüzün uluslararası deneyimiyle buluşturabiliyor olmamız açısından kıymetli buluyoruz. Söz konusu iş birliğinin gıda güvenliği alanındaki çalışmaların güçlendirilmesine, ülkemizin uygunluk değerlendirme kapasitesinin uluslararası ölçekte daha etkin değerlendirilmesine ve Türk sanayisinin küresel değer zincirlerindeki konumuna katkı sağlamasını temenni ediyoruz"

TSE Global Genel Müdürü ve UDK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Alper Türedi ise iş birliğini şu sözlerle özetledi: "Gıda güvenliği ve helal üretim prensipleri, yalnızca nihai ürünün kontrol edilmesiyle sınırlı olmayan; hammaddeden üretime, tedarikçi değerlendirmelerinden uluslararası standartlara uyuma kadar tüm süreçlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını gerektiren hayati bir kontrol mekanizmasıdır. Yıldız Holding ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Holdingin gıda güvenliği alanındaki deneyimini TSE Global’in denetim, belgelendirme ve diğer uygunluk değerlendirme uzmanlıklarıyla bir araya getirmektedir. Protokol kapsamında, Yıldız Holding’in farklı coğrafyalarda yerleşik üretim tesisleri başta olmak üzere tedarikçileri ve şubelerinde gerçekleştirilecek uygunluk değerlendirme faaliyetlerine yönelik denetimlerde, gıda güvenliği ve helal prensipleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartlar ile ilgili mevzuat esas alınarak çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir. Uzun vadeli bir çerçeveye sahip bu iş birliğiyle, Yıldız Holding’in kalite, gıda güvenliği ve güvenilirlik süreçlerinin desteklenmesini; farklı coğrafyalardaki faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu teknik çözümlere uygunluk değerlendirme alanlarında katkı sunulmasını ve tedarik zinciri genelinde ortak kalite anlayışının güçlendirilmesini hedefliyoruz"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, kurumun gıda güvenliğini uzun vadeli bir sorumluluk olarak benimsediğini belirterek: "Gıda güvenliği, kuruluşumuzdan bu yana iş yapış biçimimizin temel unsurları arasında yer alıyor. Yıldız Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda gıda güvenliğini temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Ham maddeden üretime, tedarik zincirinden tüketiciye uzanan bütün süreçlerde bilimsel yaklaşımı, tüketici hassasiyetlerini, güçlü standartları ve sürekli gelişimi esas alıyor; gıda güvenliğini kalite kontrol, mevzuata uyum, gıda savunması ve tedarik zinciri bütünlüğünü kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu yaklaşımı Gıda Güvenliği Kurulumuzun koordinasyonunda faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda ortak prensiplerle uyguluyoruz. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 sürecinde Gıda Güvenliği ve Tarım alanındaki çalışmalara eş başkanlık ederken de gıda güvenliğinde kalıcı ilerlemenin uygulanabilir ve ölçeklenebilir çözümler geliştirmekten geçtiğine inanıyoruz. TSE Global ile imzaladığımız iş birliği protokolünü de bu yaklaşımın somut adımlarından biri olarak görüyoruz. TSE Global’in uygunluk değerlendirme alanındaki yetkinliğinin çalışmalarımıza katkı sağlayacağına inanıyor; bu iş birliğine emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve TSE Global ekibine teşekkür ediyorum"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Güvenliği Kurulu Başkanı İbrahim Taşkın ise iş birliğinin uygulamadaki etkisine vurgu yaptı: "Gıda güvenliğinin sürekliliğini sağlamanın önemli unsurlarından biri, güçlü standartların sahada sistematik biçimde uygulanması, izlenmesi ve bağımsız olarak doğrulanmasıdır. Yıldız Holding Gıda Güvenliği Kurulumuzun koordinasyonunda 11 ülkedeki 33 tesisimizde süreçlerimizi ortak prensipler doğrultusunda yürütüyoruz. Bu yaklaşımı kendi üretim tesislerimizle sınırlı tutmuyor; tedarik zinciri boyunca güven ve izlenebilirliği gözetiyoruz. Gıda güvenliği ve gıda savunmasının yanı sıra helal, koşer ve farklı tüketici hassasiyetlerine ilişkin standartlarımızın farklı coğrafyalardaki uygulamalarını takip ediyor ve denetliyoruz. TSE Global ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, yıllar içinde oluşturduğumuz bilgi birikimi ve standartlarımızı TSE Global’in uygunluk değerlendirme alanındaki yetkinliğiyle buluşturan önemli bir adım olarak görüyorum. İş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum"

beklenen etkiler ve uygulama:

Protokol, hem Türkiye hem de yurt dışındaki faaliyetlerde ortak kalite ve güvenlik anlayışını güçlendirmeyi; tedarik zinciri boyunca izlenebilirliği ve mevzuata uyumu artırmayı amaçlıyor. Kurumsal düzeyde belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetlerinin entegre edilmesiyle, üretim süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlarla uyumunun sürekli şekilde doğrulanması hedefleniyor. Uzun vadede bu adımın, tedarikçi performansının yükseltilmesi ve tüketici güveninin pekiştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İmzalanan protokol, kamu kuruluşlarının teknik uygunluk değerlendirme kapasitesi ile özel sektör deneyimini bir araya getirerek, gıda güvenliği alanında sistematik ve ölçülebilir ilerlemeler oluşturmayı amaçlıyor. İzlenecek uygulama planı ve eğitim programlarının zaman içinde sektörde standartlaşma sağlayarak geniş çaplı etkiler yaratması öngörülüyor.

İMZA TÖRENİ, YILDIZ HOLDİNG'DE GERÇEKLEŞTİ