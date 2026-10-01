Başkan Genç büyükelçilere Trabzon'un yatırım ve potansiyelini anlattı

Trabzon'da AB heyetiyle yerel düzeyde diyalog

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile AB üyesi Portekiz, Polonya, Hollanda, Estonya, Belçika, İrlanda, Avusturya, Finlandiya, Hırvatistan, Lüksemburg, Yunanistan, Fransa, Litvanya, Danimarka ve İsveç büyükelçilerinden oluşan heyeti ağırladı. Görüşmede kentin ekonomik, turistik, kültürel ve sosyal potansiyeli ile öncelikli yatırım ihtiyaçları öncelikli gündem maddesi olarak ele alındı.

Trabzon'un uluslararası çekim gücü ve istatistikler:

Başkan Genç, ziyaret sırasında şehirle ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. 2025 yılında 188 farklı ülke vatandaşının Trabzon'a giriş yaptığı bilgisini veren Genç, kentin tarihsel olarak doğudan batıya uzanan ticaret yolları üzerinde yer alması ve köklü bir limana sahip olmasının önemine vurgu yaptı. Genç, ziyaretçi sayısının Trabzon'un uluslararası ölçekte bir çekim merkezi olduğuna işaret etti ve gelen misafirlerin ağırlanması ile şehir yaşam kalitesinin artırılması çalışmalarını birbirini tamamlayan hedefler olarak tanımladı.

Bu çerçevede Trabzon Havalimanı ve liman altyapısının kent ekonomisi ve turizm açısından taşıdığı rolün altı çizildi; gelen heyete kentin turistik çeşitliliği, kültürel mirası ve yatırım yapılabilecek alanlar hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Avrupa ile bağlar ve iş birliği beklentileri:

Genç, Türkiye ile Avrupa Birliği ve özellikle Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin tarihsel ve ekonomik boyutlarına dikkat çekti. Avrupa'da yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yaşadığına değinen Genç, AB ülkelerinin Türkiye'nin ihracatında önemli pay sahibi olduğunu belirtti. Heyetle yapılan görüşmede, yerel düzeyde kurulacak iş birlikleri, yatırım olanaklarının artırılması ve kültürel değişim programlarının geliştirilmesi alanlarında potansiyel iş birliği yolları ele alındı.

Genç, büyükelçilere hitaben şehrin coğrafi konumunun ve sahip olduğu değerlerin yatırımcılar için sunduğu fırsatları anlatarak, Trabzon'un hem lojistik hem de turizm açısından stratejik bir merkez olduğunu vurguladı.

Toplumsal cinsiyet, kadın üretimi ve siyaset:

Konuk büyükelçilerin kadınların toplum ve siyasetteki rolüyle ilgili sorularına yanıt veren Başkan Genç, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının erken dönemde tanındığını hatırlatarak 1934 tarihine dikkat çekti. Belediyenin kadın istihdamı ve üretimini destekleyen politikalara değinen Genç, şu an belediyenin ev sahipliği yaptığı 9 üreten kadın kooperatifi bulunduğunu ve bu üreticilerin pazarlama sorunlarını aşmaları amacıyla satış alanları ve satın alma garantisi sağlandığını söyledi.

Ayrıca siyasi yapılanmada kadın temsilinin artırılması yönündeki çabaları aktaran Genç, AK Parti'nin üye sayısını 11 milyon 500 bini aşkın olarak ifade etti ve kadın üyeliğinin yüksek olduğunu, bunun meclis yansımasının artırılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Bölgesel güvenlik ve ekonomik etkiler:

Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik meseleleri ve ekonomik yansımaları da gündeme geldi. Başkan Genç, Rusya-Ukrayna Savaşının ticaret ve deniz güvenliği üzerinde etkiler yarattığını, Karadeniz bölgesinde zaman zaman drone saldırıları veya farklı güvenlik olayları nedeniyle ulaşım ve liman faaliyetlerinde aksamalar yaşandığını kaydetti. Genç, özellikle Trabzon Limanı'nın ihracat limanı olması nedeniyle bu tür gelişmelerin doğrudan ekonomik hayata yansıdığını ancak genel anlamda çok büyük bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.

Başkan Genç, savaşın sona ermesinin hem bölge güvenliği hem de ekonomik istikrar açısından kritik önem taşıdığını belirterek, bu konuda uluslararası iş birliği ve diyalogun önemine işaret etti.

Toplantı boyunca şehir vizyonu, öncelikli yatırım alanları ve yerel yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu; konuk heyetin soruları cevaplandırıldı ve ilerleyen dönemde somut iş birlikleri için temasların sürdürüleceği vurgulandı.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, AB ÜYESİ ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLERİNİ MİSAFİR ETTİ