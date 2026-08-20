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Kandilli'de TTK lojmanı müzeye dönüştürülecek: vali Hacıbektaşoğlu onarım talimatı verdi

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kandilli'deki TTK lojmanının özgün mimarisine sadık kalınarak restore edilip müze olarak değerlendirilmesini istedi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kandilli'de TTK lojmanı müzeye dönüştürülecek: vali Hacıbektaşoğlu onarım talimatı verdi

Kandilli'de tarihi lojman yerinde incelendi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile Kdz. Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Kandilli Beldesi'nde geçmişte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından personel lojmanı olarak kullanılmış olan tarihi yapıyı yerinde inceledi.

Heyet, binanın mevcut fiziksel durumu ve taşıdığı tarihi değerler hakkında yetkililerden brifing aldı. Yapının özgün mimari unsurlarının korunmasının restorasyon sürecinin önceliği olduğu vurgulandı.

Restorasyon ve korunma:

Vali Hacıbektaşoğlu, binanın özgün cephesi, iç düzeni ve malzeme dokusuna sadık kalınarak onarılmasını istedi. Onarımın ardından yapının müze işlevi görmesi için gerekli teknik ve idari incelemelerin başlatılması talimatı verildi. Çalışmaların titizlikle yürütülmesi ve somut adımların atılması vurgulandı.

Kültürel mirasın kazanımı:

Yetkililer, bu girişimin tarihi mirasın korunması ve Zonguldak kent kültürüne yeni bir değer kazandırılması amacını taşıdığını belirtti. Söz konusu yapının kamuya açık bir müze olarak değerlendirilmesiyle, bölgenin tarihine dair farkındalığın artması ve yerel belleğin güçlenmesi hedefleniyor.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun talimatı doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler ve restorasyon planlaması devam edecek; yetkili kurumlar sürecin her aşamasında koordinasyon sağlayacak.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, GEÇMİŞTE TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU TARAFINDAN LOJMAN OLARAK...

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, GEÇMİŞTE TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU TARAFINDAN LOJMAN OLARAK KULLANILAN TARİHİ YAPININ RESTORE EDİLEREK MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TALİMATI VERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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