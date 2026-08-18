Tatilde şaka oyunu göl kıyısında kovalamacaya dönüştü

Olayın yaşandığı yer:

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü kıyısında tatil yapan iki arkadaş, su kenarında buldukları yavru bir yılanla karşılaştı. Olay, çevredeki vatandaşların da dikkatini çeken kısa ama dikkat çekici bir an yaşanmasına neden oldu.

Yakalama ve kovalama anı:

İddialara göre, kişilerden biri yılanı kuyruk kısmından tutarak arkadaşına doğru koştu ve onu korkutmaya çalıştı. Bu davranış karşısında diğer arkadaş paniğe kapılarak hızla kaçtı; yaşanan kovalamaca kısa sürede sona erdi.

Görüntülerin kaydedilmesi:

O anlar, kaçan kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda hem yakalama hem de kaçma anları net şekilde izlenebiliyor ve olayın şaşkınlık verici yönü bu görüntülerle ortaya çıktı.

ELAZIĞ’DA BİR VATANDAŞ, GÖL KENARINDA YAKALADIĞI KÜÇÜK YILANLA ARKADAŞINI KOVALADI. O ANLAR ARKADAŞININ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI