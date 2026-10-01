Atatürk Üniversitesi TEKNOFEST Güneydoğu'da projelerini ve birikimini sergiliyor

Atatürk Üniversitesi TEKNOFEST Güneydoğu'da varlığını güçlendiriyor

Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon buluşmalarından biri olan TEKNOFEST Güneydoğu'da yer aldı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen festivalde üniversite, C12 standı ile Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) ve Patent Sergi Alanı'ndaki çalışmaları aracılığıyla akademik bilgi birikimini ve öğrenci üretimlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Festivalin kapsamı ve üniversitenin katılımı:

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu'da teknoloji meraklılarını, genç girişimcileri, öğrencileri, akademisyenleri ve sanayi temsilcilerini bir araya getiriyor. Festival; teknoloji yarışmaları, bilimsel atölyeler, simülasyon deneyimleri, sergiler ve hava gösterileri gibi geniş bir program sunuyor. Atatürk Üniversitesi, alanlarda yürüttüğü sergileme ve tanıtım faaliyetleriyle gençlerin teknoloji üretme süreçlerine katılımını teşvik ediyor.

Akademik birikimin teknolojiyle buluşması:

Üniversite, güçlü akademik kadrosu, araştırma altyapısı, laboratuvarları ve patentleriyle bilimsel bilgi ile teknolojik üretim arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor. Öğrenci kulüpleri ve teknoloji takımları yıl boyunca geliştirdikleri projelerle tasarım, üretim ve uygulama süreçlerinde aktif rol alıyor; böylece öğrenciler teknoloji tüketicisi olmanın ötesinde üretici konumuna geliyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin TEKNOFEST Güneydoğu'daki yerinin bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanındaki kararlılığın göstergesi olduğunu belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu, 'Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel birikimimizi, araştırma kapasitemizi ve gençlerimizin üretme heyecanını ülkemizin geleceğine sunmayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilere açık etkinlikler ve sergiler:

Festival süresince ziyaretçiler, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere hava gösterilerini izleme fırsatı buluyor; ayrıca ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI gibi millî hava araçlarını yakından görme imkânına sahip oluyor. Alan içinde konserler, sahne gösterileri, bilim şovları, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, TEKNOFEST Zaman Tüneli ve fuar etkinlikleri de yer alıyor.

Atatürk Üniversitesi, C12 standı, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi ve Patent Sergi Alanı aracılığıyla akademik çalışmalarını ve öğrenci projelerini 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerle paylaşmaya devam edecek. Rektör Hacımüftüoğlu, teknoloji meraklılarını ve gençleri üniversitenin stantlarını gezmeye davet ederek, bilime ve yeniliğe dokunan herkesi beklediklerini ifade etti.

Üniversite, 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda bilimsel üretimi ve nitelikli insan kaynağını güçlendirmenin, ülkenin teknoloji alanında kendi imkânlarıyla üretmesinin temel koşulu olduğunu vurgulayarak sorumluluklarını sürdürmeyi amaçlıyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ VE İNOVASYON EKOSİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ BULUŞMA NOKTALARINDAN BİRİ OLAN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA YERİNİ ALDI.