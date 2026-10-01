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Ahlatlı hafız Erzincan'da bölge ikincisi oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinden hafız Mehmet Emin Deniz, Erzincan'daki Hafızlık Sağlamlık Yarışması'nda bölge ikinciliğine ulaşarak ilçeye gurur yaşattı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ahlatlı hafız Erzincan'da bölge ikincisi oldu

Ahlatlı hafız Erzincan'da bölge ikincisi oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Şehit Eren Öztürk Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu öğrencisi Mehmet Emin Deniz, Erzincan'da düzenlenen Hafızlık Sağlamlık Yarışmasında bölge ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

yarışmadaki derece ve önemi:

Yarışmada elde edilen bu derece, öğrencinin uzun süreli çalışma, sabır ve disiplininin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Ahlat İlçe Müftülüğü, elde edilen başarının yalnızca bir derece olmadığını; Kur'an'ı hem ezberlemenin hem de eksiksiz ve sağlam bir şekilde muhafaza etmenin büyük emek gerektirdiğini vurguladı.

eğitim süreci ve tebrikler:

Ahlat İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, bu anlamlı başarıda kurs yöneticileri, kıymetli hocalar ve ailenin emeğinin altı çizildi. Müftülük, Mehmet Emin Deniz'i gönülden tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve 'Rabbimiz Kur'an'ı gönlünde daim, yolunda yoldaş eylesin' temennisinde bulundu.

Bu sonuç, ilçedeki hafızlık eğitiminin niteliğini ortaya koyarken, genç hafızın Kur'an ile kurduğu bağın güçlenmesine yönelik atılmış değerli bir adım olarak kayda geçti.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDEKİ ŞEHİT EREN ÖZTÜRK ERKEK HAFIZLIK YATILI KUR’AN KURSU ÖĞRENCİSİ MEHMET...

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDEKİ ŞEHİT EREN ÖZTÜRK ERKEK HAFIZLIK YATILI KUR’AN KURSU ÖĞRENCİSİ MEHMET EMİN DENİZ, BÖLGE İKİNCİSİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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