Kanyonda zipline'da mahsur kalan çocuğu rafting rehberi botla kurtardı

olay anı:

Antalya'nın Beşkonak Köprülü Kanyon bölgesinde zipline aktivitesi sırasında 13 yaşındaki bir çocuk parkurun ortasında teknik bir arıza sonucu havada asılı kaldı. Çelik halat üzerinde mahsur kalan çocuk, irmak boyunca süren engebeli bir noktada yardım beklerken çevredeki turistler kısa süreli panik yaşadı.

Olay esnasında bölgede bulunan rafting botlarından birini kullanan rehberler, turistlerin telaşını gördü. Asılı kalan çocuğun durumunu fark eden rafting bot rehberi Mustafa Ünal, botunu hızla mağdurun hizasına yaklaştırdı.

rehberin müdahalesi:

Mustafa Ünal, botunu mümkün olan en güvenli pozisyona getirdikten sonra elindeki rafting küreklerini kullanarak çocuğun eline tutunmasını sağladı. Rehberin pratik müdahalesi ve botla yapılan dengeleme, makara sisteminin yeniden hareket etmesine zemin hazırladı; makara tekrar çalışınca çocuk güvenli şekilde bitiş platformuna ulaştırıldı.

Kurtarma anı kanyonu dolduran diğer turistlerin alkışlarıyla sona erdi. Yaşadığı şoku atlatan 13 yaşındaki çocuk ve ailesi, bot rehberine ve bölgedeki ekiplerine teşekkür etti. Olay, bölgedeki macera sporlarında hızlı müdahalelerin önemini bir kez daha gösterdi.

ANTALYA'NIN DÜNYACA ÜNLÜ KÖPRÜLÜ KANYON BÖLGESİNDE ZİPLİNE YAPAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, PARKURUN ORTASINDA TEKNİK ARIZA NEDENİYLE HAVADA ASILI KALDI. IRMAK ÜZERİNDE ASILI KALAN ÇOCUĞU RAFTİNG BOT REHBERİ KURTARDI.