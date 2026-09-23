Kapadokya'da tarım turizmine safranla yeni soluk

Kapadokya'da safran üretimi Göreme'de pilot alanda başladı

Kapadokya bölgesinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve tarım turizminin geliştirilmesi hedefiyle Göreme'de safran dikimi başlatıldı. Turizmci Güray Tosun öncülüğünde yaklaşık 2,5 dönümlük pilot alanda yürütülen çalışma, ilerleyen dönemde daha geniş arazilerde uygulanmak üzere planlanıyor.

Arazinin hazırlanmasının tamamlandığı üretim alanında bölge ikliminin safran yetiştiriciliğine uygun olduğu bildirildi. Safranın, bölgeye hem ekonomik hem de turistik katkı sağlayacağı vurgulanırken, üretimin zahmetli ancak getirisi yüksek bir faaliyet olduğu ifade edildi.

Neden safran?

Safran tıbbi aromatik özellikleri ve yüksek katma değeriyle öne çıkıyor. Tosun, "Kapadokya’nın kışları soğuk olan bir bölge olması nedeniyle safran burada yetişebilecek düzeyde bir bitki. Katma değeri yüksek ve zahmetli bir ürün. Biz bunun bölgeye ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece safran değil; salep, beyaz zambak ve diğer uygun tıbbi aromatik bitkilerin de bölgede yetiştirilmesini destekliyoruz" dedi.

Bölgede hâlihazırda buğday, arpa, patates ve kabak çekirdeği gibi ürünler yetiştiriliyor. Ancak Tosun, alternatif ürünlerle tarımsal gelir çeşitlendirilmesinin ve turizmle entegrasyonun bölge için önem taşıdığını belirtiyor.

Uygulama, hasat ve pazarlama planları:

Projenin ilk etabında gerçekleştirilen dikimde, üretim ve hasat süreçleri uygulamalı olarak yürütülecek. Tosun, tarım ve turizmi bir araya getirmek istediklerini belirterek, "Biz turizmci olduğumuz için yaptığımız çalışmayı turizmle birleştirmek istiyoruz. Şu anda yaklaşık 2,5 dönümlük bir dikim alanımız var. İlerleyen dönemde bunu alanın tamamına yaymayı planlıyoruz. Gelen misafirlerimize burada safranın nasıl yetiştirildiğini ve hasadının nasıl yapıldığını göstermek, hatta hasat döneminde onları bu süreçte dahil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretimin zahmetini gösteren rakamlar da paylaşıldı: Tosun, "Ortalama 350 çiçekten 1 gram safran elde ediliyor. Çiçekler açtıktan sonra kasım ayının başlarında içerisindeki safranları alıyoruz ve kurutuyoruz. Yaklaşık 100 metrekarelik alandan 10-15 gram civarında mahsul bekliyoruz" dedi.

Projede, safran üretimi yalnızca tarımsal bir faaliyet olmaktan çıkarılarak ziyaretçilere deneyim sunan bir turizm ürünü haline getirilmek isteniyor. Ziyaretçiler hem üretim sürecini izleyebilecek hem de hasat dönemlerinde uygulamalı katılım sağlayabilecek. Ayrıca elde edilen ürünlerin pazarlanmasına yönelik çalışmalar da planlanıyor.

Tosun, safranla başlayıp beyaz zambak, lale ve salep gibi diğer tıbbi aromatik bitkilerin de farklı ekim alanlarında denenmesinin hedeflendiğini belirtti. Pilot uygulamanın olumlu sonuç vermesi hâlinde projenin genişletilmesi ve Kapadokya'da tarım turizminin yerel ekonomiye katkısının artırılması amaçlanıyor.

Kapadokya'da safran üretimi için ilk adım atıldı