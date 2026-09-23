Kozan’da küle dönen sahalarda yeniden orman için seferberlik

yangının etkileri ve sahada başlatılan çalışmalar:

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayıp 3 gün süren ve İmamoğlu ile Aladağ ilçelerine de yayılan orman yangınları sonucunda yaklaşık 5 bin 903 hektar alan zarar gördü. Adana Orman Bölge Müdürlüğü, yanan arazilerin yeniden orman niteliğine kavuşması için sahada yoğun bir hazırlık dönemine girdi.

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ilk aşaması, zarar gören sahaların sınıflandırılması, erozyon riskinin değerlendirilmesi ve ağaçlandırma için uygun alanların tespit edilmesi oldu. Bölgedeki topografya ve iklim koşulları gözetilerek planlamalar yapılıyor.

damgalama uygulaması ve görev dağılımı:

Sahada ağaçların tek tek kayıt altına alınması için damgalama çalışması başlatıldı. Bu çalışmada 27 işletme şefi ve 27 orman muhafaza memuru aktif görev alıyor. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen hükümlü çalıştırma kapsamında ise sahada destek vermesi planlanan 60 yükümlü bulunuyor.

Damgalama ile her bir ağaç ve fidanın konumu ile tür bilgisi kayıt altına alınıyor; böylece ileride yapılacak ağaçlandırma, bakım ve izleme faaliyetleri koordineli şekilde yürütülebilecek. Çalışmalar aynı zamanda yangının yol açtığı alan ayrışmasını netleştirmeye yönelik teknik veriler sağlıyor.

yerel beklentiler ve planlanan ağaçlandırma takvimi:

Köy muhtarları ve yerel halk, sahaların yeniden yeşillendirilmesini bekliyor. Yangından en fazla etkilenen Doğanalanı Mahallesi Muhtarı Yunus Bekçi, köyün orman alanlarının büyük hasar aldığını belirterek, mahallenin kısa sürede tekrar yeşereceğini umut ettiklerini ifade etti. Bekçi, bölgenin bin 400 rakımda olması nedeniyle ağaçlandırma planlarında yerel iklim ve arazi koşullarına uygun türlerin değerlendirilmesini istedi.

Mahalle temsilcileri, uygun sahalara incir, badem ve ceviz gibi meyve ağaçlarının dikilmesinin hem yangın riskini azaltacağını hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Yetkililer, tespit edilen uygun alanlarda sürdürülebilir tür seçimi yapılarak yerel kalkınmaya katkı verecek bir ağaçlandırma yaklaşımı benimsenmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, saha hazırlıkları tamamlandığında ve uygunluk çalışmaları bitirildiğinde planlanan ağaçlandırma faaliyetlerinin 2027 yılı Sonbaharında tüm alanlarda uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Bu takvim çerçevesinde hem teknik personel hem de yerel paydaşlarla koordineli olarak uzun vadeli bakım ve izleme programları da oluşturulacak.

Bu adımlar, yanan sahaların tekrar yeşil vatanın bir parçası haline gelmesi ve bölgedeki ekosistemin yeniden canlanması amacıyla atılan ilk somut adımlar olarak değerlendiriliyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE 8 EYLÜL’DE BAŞLAYIP 3 GÜN SÜREN VE İMAMOĞLU İLÇESİNE DE YAYILAN ORMAN YANGINININ ARDINDAN, YAKLAŞIK 5 BİN 903 HEKTARLIK ALANDA YENİDEN ORMAN OLUŞTURULMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI.