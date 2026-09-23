Dolar 48,8364 +0,06%
Euro 55,7647 -0,20%
Bist 13.251,58 +0,40%
Altın Gram 6.836,01 -0,52%
EUR/USD 1,1416 -0,33%
Brent Petrol 95,62 +0,22%
--°

Zonguldak'ta liman çamurun gölgesinde sabah fırtınası

Zonguldak'ta sabah etkili sağanak ve kuzey-kuzeybatı fırtınası, derelerin taşıdığı çamurun limanı kahverengine dönmesine neden oldu; uyarı 23 Eylül 00.05-14.00.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Zonguldak'ta liman çamurun gölgesinde sabah fırtınası

Zonguldak'ta liman çamurun gölgesinde sabah fırtınası

Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgâr, liman ve açıklarında dalga boylarını yükseltti. Derelerin taşıdığı çamurlu su, liman içindeki deniz suyunun geniş alanlarda kahverengi tonlarına bürünmesine yol açtı. Liman görüntüsündeki bu renk değişimi, sabah saatlerinde yağışın yoğunlaşmasıyla daha belirgin hale geldi.

Liman ve denizde gözlenen etkiler:

Yağışla birlikte derelerden denize taşınan çamurlu su, liman içindeki suyun renginin değişmesine neden oldu. Kuvvetli rüzgâr dalgaların yüksekliğini artırırken, açıkta bekleyen bir yük gemisi de zaman zaman dalgaların etkisiyle hareketlendi. Görgü tanıkları liman boyunca suyun kahverengi tonlara dönüştüğünü ve dalga seslerinin yükseldiğini bildirdi.

Meteorolojik uyarı ve beklenen etkiler:

Yetkililer, Zonguldak kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı. 23 Eylül saat 00.05'te başlayan uyarının saat 14.00'e kadar geçerli olduğu, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü bildirildi. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında ve kıyı aktivitelerinde aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Olay, limanın doğal görünümünde geçici bir değişikliğe neden olurken yetkililersea ve ilgili birimlerin durumu izlemeye devam ettiği ifade edildi.

Zonguldak’ta sağanak ve fırtına: Liman kahverengiye büründü

Zonguldak’ta sağanak ve fırtına: Liman kahverengiye büründü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kış öncesi Manisa'da dereler temizleniyor: hedef 400 kilometre
images

Manisa'da dereler kışa hazırlanıyor: 400 kilometre hedefiyle temizlik seferberli...
images

Eskişehir'de öğle saatlerinde hissedilir soğuma, sağanak ilerleyebilir
images

Göller canlanıyor: Mersin'de 347 bin yavru sazan suyla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Serik'te muhtar talepleri 2027 yatırım programına yön veriyor

Millilerin hedefi 2027 Dünya Kupası'nda tekrar zirveye tırmanmak

Kolezyum'da iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Ankara'da sağanak yolda çöküntüye yol açtı: park halindeki yaklaşık 15 araç hasar gördü

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü