Zonguldak'ta liman çamurun gölgesinde sabah fırtınası

Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgâr, liman ve açıklarında dalga boylarını yükseltti. Derelerin taşıdığı çamurlu su, liman içindeki deniz suyunun geniş alanlarda kahverengi tonlarına bürünmesine yol açtı. Liman görüntüsündeki bu renk değişimi, sabah saatlerinde yağışın yoğunlaşmasıyla daha belirgin hale geldi.

Liman ve denizde gözlenen etkiler:

Yağışla birlikte derelerden denize taşınan çamurlu su, liman içindeki suyun renginin değişmesine neden oldu. Kuvvetli rüzgâr dalgaların yüksekliğini artırırken, açıkta bekleyen bir yük gemisi de zaman zaman dalgaların etkisiyle hareketlendi. Görgü tanıkları liman boyunca suyun kahverengi tonlara dönüştüğünü ve dalga seslerinin yükseldiğini bildirdi.

Meteorolojik uyarı ve beklenen etkiler:

Yetkililer, Zonguldak kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı. 23 Eylül saat 00.05'te başlayan uyarının saat 14.00'e kadar geçerli olduğu, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü bildirildi. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında ve kıyı aktivitelerinde aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Olay, limanın doğal görünümünde geçici bir değişikliğe neden olurken yetkililersea ve ilgili birimlerin durumu izlemeye devam ettiği ifade edildi.

Zonguldak’ta sağanak ve fırtına: Liman kahverengiye büründü