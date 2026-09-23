Yozgat'ta hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı

Yozgat'ta hayvan pazarları kapatıldı

Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından yapılan açıklamada, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığı bildirildi.

uygulamanın kapsamı:

Açıklamada, alınan kararın kentteki tüm hayvan pazarlarını kapsadığı ve uygulamanın tedbir amaçlı olduğu vurgulandı. Pazarların kapalı kalma süresi, oda tarafından belirtildiği üzere ikinci bir talimata kadar devam edecek.

neden ve süresi:

Kararın gerekçesi olarak çevre illerdeki şap vakalarının gösterildiği açıklamada, yetkililerin durumu takip ederek gerekli görülmesi halinde ek önlemler alacağı ifade edildi. Uygulama, hayvan hareketleri ve pazar faaliyetleri üzerinde doğrudan etki yaratacak şekilde hayata geçirildi.

Kamuoyuna yönelik duyuruda, sürecin takip edileceği ve ilgili tarafların gelişmeler doğrultusunda bilgilendirileceği belirtildi.

YOZGAT'TA ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE TÜM HAYVAN PAZARLARININ KAPATILDI