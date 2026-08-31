Kapaklı'da çiftlik yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Kapaklı'da gece yarısı çıkan yangın kontrol altına alındı:

Burdur merkezine bağlı Kapaklı köyündeki bir çiftlikte saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Çiftlikte alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve seferberlik:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini önlemek amacıyla yangına farklı noktalardan müdahale etti.

Alevlerin geceyi aydınlatması ve ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler de bölgeye yönlendirildi. Ekipler yangının kontrol altına alınması için koordineli çalıştı.

Söndürme, soğutma ve inceleme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Operasyon kapsamında söndürme ve soğutma çalışmaları sahada devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürdüğü bildirildi.

BURDUR’DA BİR ÇİFTLİKTE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN, GECEYİ AYDINLATIRKEN İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YOĞUN MÜCADELE VERDİ. ORMANLIK ALANA YAKIN NOKTADA ÇIKAN YANGININ ÇEVREYE SIÇRAMAMASI İÇİN EKİPLER ADETA ZAMANLA YARIŞTI.