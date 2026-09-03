Karabük'te 4 noktada operasyon: 20 kilo bandrolsüz tütün ve uyuşturucu yakalandı

Karabük'te yürütülen operasyonlar

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkez ve Yenice ilçesinde gerçekleştirilen dört ayrı faaliyette arama ve operasyonlar düzenlendi.

Arama noktaları ve ele geçenler:

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ekipler 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ile birlikte 8 gram metamfetamin, 7 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir bitkisi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER