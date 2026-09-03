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Karabük'te 4 noktada operasyon: 20 kilo bandrolsüz tütün ve uyuşturucu yakalandı

Karabük merkez ve Yenice'de jandarma tarafından düzenlenen 4 ayrı operasyonda 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük'te 4 noktada operasyon: 20 kilo bandrolsüz tütün ve uyuşturucu yakalandı

Karabük'te yürütülen operasyonlar

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkez ve Yenice ilçesinde gerçekleştirilen dört ayrı faaliyette arama ve operasyonlar düzenlendi.

Arama noktaları ve ele geçenler:

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ekipler 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ile birlikte 8 gram metamfetamin, 7 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir bitkisi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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