Karabük'te ampullere saklanan uyuşturucuya operasyon

operasyonun detayları:

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili birimlerin yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Çalışmalar, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik planlı denetimler ve istihbari takiplere dayanıyordu.

ele geçirilen maddeler:

Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde yapılan aramada, ampullerin içerisine gizlenmiş 5,31 gram daralı ağırlığında marihuana ile 74 adet extacy ele geçirildi.

Bulunan maddelerin paketlenme ve saklanma biçimi, aramada görevli ekiplerce tutanak altına alındı.

işlemler ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, Karabük emniyetinin uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti; ekipler benzer olayların tespiti için saha faaliyetlerini sürdürüyor.

KARABÜK’TE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, AMPULLERİN İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 5,31 GRAM MARİHUANA İLE 74 ECSTASY ELE GEÇİRİLDİ.