Dolar 49,1398 +0,13%
Euro 55,3174 +0,18%
Bist 12.340,52 +0,75%
Altın Gram 6.655,40 +0,25%
EUR/USD 1,1252 +0,07%
Brent Petrol 99,44 -2,81%
--°

Karabük'te ampullere saklanan uyuşturucuya operasyon

Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda ampullere gizlenmiş 5,31 gram marihuana ve 74 extacy ele geçirildi; bir kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük'te ampullere saklanan uyuşturucuya operasyon

operasyonun detayları:

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili birimlerin yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Çalışmalar, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik planlı denetimler ve istihbari takiplere dayanıyordu.

ele geçirilen maddeler:

Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde yapılan aramada, ampullerin içerisine gizlenmiş 5,31 gram daralı ağırlığında marihuana ile 74 adet extacy ele geçirildi.

Bulunan maddelerin paketlenme ve saklanma biçimi, aramada görevli ekiplerce tutanak altına alındı.

işlemler ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, Karabük emniyetinin uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti; ekipler benzer olayların tespiti için saha faaliyetlerini sürdürüyor.

KARABÜK’TE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, AMPULLERİN İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 5,31 GRAM MARİHUANA...

KARABÜK’TE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, AMPULLERİN İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 5,31 GRAM MARİHUANA İLE 74 ECSTASY ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eyüpsultan operasyonunda sağlık kontrolü sonrası şüpheliler Ankara'ya gönderildi
images

Kahramanmaraş merkezli silah ticaretine operasyon: 3 tutuklama
images

kahramanmaraş merkezli silah ticaretinde üç şüpheli tutuklandı
images

Yeniköy’de jandarmanın suçüstü müdahalesiyle 6 kişilik kaçak kazı grubu yakaland...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vodafone ve Samsung'dan 5G erişimini genişleten yeni iş birliği

Eyüpsultan operasyonunda sağlık kontrolü sonrası şüpheliler Ankara'ya gönderildi

Yeşilyurt bilim merkezi temmuzdan bu yana 1.500 öğrenciye ulaştı

KAYS işlemlerine yönelik randevusuz teknik yardım masaları kuruluyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı