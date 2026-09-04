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Karabük'te okullar yeni döneme hijyen ve ferahlıkla hazırlanıyor

Karabük Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesi okulların bahçe, giriş yolu ve kaldırımlarını tazyikli suyla detaylı temizliyor; hedef hijyen ve ferah ortam.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabük'te okullar yeni döneme hijyen ve ferahlıkla hazırlanıyor

temizlik çalışmasının kapsamı:

Karabük Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kent merkezindeki okullarda kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Ekipler, okul bahçelerinden giriş yollarına ve kaldırımlara kadar geniş bir alanda tazyikli suyla yıkama ve detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. Uygulama, hem görünür kirlerin giderilmesini hem de yıl boyunca korunması hedeflenen hijyen standartlarının tesis edilmesini amaçlıyor.

uygulamanın ayrıntıları:

Çalışmalar, öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni döneme ferah bir ortamda başlamasını sağlamaya yönelik planlandı. Ekipler, yoğun kullanılabilecek ortak alanları önceliklendirerek yüzey temizliği, zemin yıkama ve çevre düzeni çalışmalarına odaklanıyor. Belediye yetkilileri, temizliğin düzenli takip edilip korunmasının eğitim ortamının kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurguluyor.

belediye başkanının açıklaması:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya yürütülen çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması, bizlerin temel sorumlulukları arasında yer alıyor. Eğitim maratonu başlamadan önce kentimizdeki okulların çevresini ve bahçelerini detaylıca yıkayıp temizleyerek evlatlarımıza hazır hale getiriyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yeni döneme pırıl pırıl bir çevrede, moral ve motivasyonu yüksek şekilde başlasın. Karabük Belediyesi olarak yarınlarımızı emanet ettiğimiz gençlerimizin her adımında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı, öğretmenlerimize ve velilerimize de kolaylıklar diliyorum".

hedefler ve izleme:

Belediye, bu ilk temizlik hamlesinin ardından hijyenin sürekliliğini sağlamak için okullarla koordinasyonu sürdürecek. Yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlıklı bir öğrenme ortamına kavuşmasının öncelik olduğu ve çalışmaların yıl boyunca takip edileceği bildirildi. Bu kapsamlı hazırlık, yeni eğitim döneminin başlangıcında hem fiziksel temizliği hem de moral-motivasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ ŞEHİRDEKİ OKULLARDA GENİŞ KAPSAMLI...

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ ŞEHİRDEKİ OKULLARDA GENİŞ KAPSAMLI BİR TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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