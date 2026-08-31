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Karabük'te yeni eğitim yılına hazırlık: güvenlik ve hijyen önceliği

Karabük'te Vali Oktay Çağatay başkanlığında yapılan toplantıda, 2026-2027 için okul çevresi güvenliği ile temizlik ve bahçe personeli planları değerlendirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük'te yeni eğitim yılına hazırlık: güvenlik ve hijyen önceliği

Karabük'te yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları

Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla alınacak tedbirler ele alındı. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen görüşmeye Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek ile ilgili kurum müdürleri ve İl Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

fiziki düzenleme ve temizlik planı:

Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve eğitim ortamlarının daha sağlıklı hale getirilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere 377 temizlik görevlisi ve 149 bahçe görevlisi planlanıyor. Bu adım, sınıf ve dış mekan hijyeninin yükseltilmesi ile öğrenci sağlığının korunmasını hedefliyor.

Toplantıda ayrıca okul binalarının ve çevre düzenlemelerinin gözden geçirilmesi, mevcut eksikliklerin giderilmesi ve risk oluşturan unsurların önceden tespit edilmesine ilişkin çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

güvenlik önlemleri ve kurumlar arası koordinasyon:

Görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Eğitim ve Güvenlik Projesi" çerçevesinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Öğrencilerin suç, şiddet, ihmal, istismar, madde bağımlılığı ve benzeri zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik somut tedbirler ve okul çevresinde güvenli ortamların oluşturulması öncelikler arasında yer aldı.

Vali Oktay Çağatay, çocukların güvenliğinin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY BAŞKANLIĞINDA, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ...

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY BAŞKANLIĞINDA, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR EĞİTİM ORTAMINDA ÖĞRENİM GÖRMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL VE ÇEVRELERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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