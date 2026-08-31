Karaburun'da kıyıda otururken dalgaya kapılan 58 yaşındaki adam öldü

Karaburun sahilinde dalgalar nedeniyle can kaybı

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kıyıda oturan bir kişi dalgalar tarafından denize sürüklendi. Kıyıya çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olayın gelişimi:

Olay, saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Başakşehir'de ikamet eden 58 yaşındaki Nurettin Çırak, iki arkadaşıyla Karaburun sahiline geldi. Sahilde sırtı denize dönük oturduğu sırada bir dalganın etkisiyle denize sürüklendi ve kısa sürede dalgaların arasına kayboldu.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine müdahale başlatıldı ve denize giren kişiler tarafından kurtarıldı. Olay yerinde müdahaleyi yapan iki kişinin Suriye uyruklu olduğu bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

Denizden bilinci kapalı olarak çıkarılan Çırak'a ilk müdahaleyi 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Çırak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla bağlantılı olarak bölgedeki görgü tanıklarının ifadesi ve sahil güvenlik ekiplerinin raporları değerlendirilecek.

Yaşanan olay, sahil kesimlerinde tedbirli olunmasının önemini bir kez daha gösterdi.

ARNAVUTKÖY KARABURUN SAHİLİ'NDE 2 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE KIYIDA DENİZE SIRTI DENİZE DÖNÜK ŞEKİLDE OTURAN 58 YAŞINDAKİ ADAM, DALGANIN ETKİSİYLE DENİZE SÜRÜKLENDİ. DALGALAR ARASINDA GÖZDEN KAYBOLAN ADAMI ÇEVREDE BULAN 2 KİŞİ KURTARDI. DENİZDE BİLİNCİ KAPALI OLARAK ÇIKARILAN ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.