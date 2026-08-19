Karacabey Belediyespor kadrosunu Onur Behiç Özalgan ve Reşo Akın ile güçlendirdi

Karacabey Belediyespor'da transferler:

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Karacabey Belediyespor yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kaleye Onur geldi:

Onur Behiç Özalgan, Isparta 32 Spor'dan transfer edildi. 31 yaşındaki kaleciyle kulüp arasında 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sağ bekte Reşo imzası:

Reşo Akın ise Beykoz'dan alınan bir diğer isim oldu; 29 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık anlaşma yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada: "Bu anlaşmaların hem futbolcularımız hem de kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz"

2. LİG KIRMIZI GRUP'TA MÜCADELE EDECEK KARACABEY BELEDİYESPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.