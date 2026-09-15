Karacabey Karasu kavşağında kamyonet ağaçlarla durdu

kaza nasıl gerçekleşti:
Karacabey ilçesi Karasu yol ayrımı yakınlarında meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.
hasar ve inceleme:
Kazada araçta maddi hasar meydana geldi; kaza maddi hasarla atlatıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
KARACABEY’DE KAMYONET AĞAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ
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