Karacabey Karasu kavşağında kamyonet ağaçlarla durdu

kaza nasıl gerçekleşti:

Karacabey ilçesi Karasu yol ayrımı yakınlarında meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.

hasar ve inceleme:

Kazada araçta maddi hasar meydana geldi; kaza maddi hasarla atlatıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

KARACABEY’DE KAMYONET AĞAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ