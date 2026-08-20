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Balkonda köy bahçesi kurdular: 102 saksıda meyve ağaçları

Rize'de Sinan ve Melek Uğur, 150 metrekarelik balkonlarını 102 saksı ve çeşitli meyve ağaçlarıyla botanik bahçesine dönüştürdü; komşular kahvaltıya geliyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:23

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Balkonda köy bahçesi kurdular: 102 saksıda meyve ağaçları

Balkonda botanik: 150 metrekarelik yaşam alanı

Rize merkez Boğaz Mahallesi'nde oturan Sinan ve Melek Uğur çifti, evlerinin geniş balkonunu adeta küçük bir köy bahçesine çevirdi. Çift, 150 metrekarelik balkonda toplam 102 saksı ile limon, portakal, kamkat, elma, siyah ve beyaz dut, kiraz, vişne, erik gibi meyve ağaçları ile asmalar yetiştiriyor. Balkon, farklı türlerin bir arada olduğu bir botanik izlenimi veriyor.

Çeşitlilik ve bakım:

Uğurlar, balkonda özellikle meyve çeşitliliğine önem vermiş; balkonda 7 asma bulunuyor ve bunların 5'i siyah, 2'si beyaz üzüm asması. Sinan Uğur, alanın genişliğinin bu düzenlemeyi mümkün kıldığını söyleyerek, balkonun her köşesinde çiçekler ve meyveler olduğunu belirtti. Bitkilerin düzenli sulama ve bakıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan çift, özellikle yaz aylarında gün aşırı bakım yaptıklarını aktardı.

Günlük hayat ve sosyal kullanım:

Eşinin bitkilerle yakından ilgilendiğini söyleyen Sinan Uğur, balkonun komşular ve misafirler için de bir çekim noktası olduğunu anlattı. Her hafta kahvaltıya gelen misafirlerin ve üst kattaki komşuların balkonu beğendiğini ifade etti. Melek Uğur ise daha önce esnaflık yaptığını, emekli veya işi bıraktıktan sonra bu daireyi nasıl değerlendirebileceğini düşünerek fidancılığa başladığını aktardı.

Bakımıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Melek Uğur, fidanlara akşamları su verdiğini ve onlara çok iyi baktığını belirterek, "Evlat gibi seviyorum onları" dedi. Misafirlerin balkonda vakit geçirmekten keyif aldığını, arkadaşlarının sıkça gelip burada gün yapmak istediklerini ekledi.

Çift, şehir içinde nadir görülen bu balkon düzenlemesini seçmelerinin arkasında yaşam kalitesini artırma arzusu olduğunu söylüyor ve herkesin isteğe bağlı olarak benzer bir uygulama yapabileceğini tavsiye ediyor.

RİZE&#039;DE YAŞAYAN SİNAN VE MELEK UĞUR ÇİFTİ, EVLERİNİN 150 METREKARELİK BALKONUNA YERLEŞTİRDİKLERİ...

RİZE'DE YAŞAYAN SİNAN VE MELEK UĞUR ÇİFTİ, EVLERİNİN 150 METREKARELİK BALKONUNA YERLEŞTİRDİKLERİ 102 SAKSIDA ÇEŞİTLİ MEYVE AĞAÇLARI VE ASMALARLA ALANI ADETA BİR BOTANİK BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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