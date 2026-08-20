Canik'te gençlerin KPSS başvuru ücretleri hesaplara yatırıldı

Canik'te eğitim destekleri hız kesmiyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede gençlerin sınav giderlerini hafifletmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Başkan Sandıkçı, gençlerin ve ailelerin eğitim bütçelerine katkı sunmak amacıyla yürütülen desteklerin kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

hesaplara yatırılan destekler:

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılı lisans KPSS başvuru ücretleri adayların hesaplarına yatırıldı. Sandıkçı, Canik'teki adayların başvuru ve işlem süreçlerinin tamamlanmasının ardından ön lisans ve ortaöğretim KPSS ücretlerinin de hesaplara aktarılacağını ifade etti.

eğitimde sürdürülen projeler:

Canik Belediyesi, sınav ücret desteğinin yanı sıra ücretsiz eğitim programları, çanta ve kırtasiye seti dağıtımı, burs desteği ile akademiye hazırlık kursları gibi çok yönlü projelerle eğitim alanında aktif rol alıyor. Başkan Sandıkçı, YKS ve KPSS ücretlerinin karşılanmasının sürdürüleceğini belirterek gençlere başarı dileklerinde bulundu ve uygulanan desteklerin ilçe genelinde nitelikli eğitim hedeflerine hizmet ettiğini söyledi.

Belediye yetkilileri, yapılacak sonraki ödemeler ve desteklerin takibi için başvuru süreçlerinin dikkatle yürütüleceğini; öğrencilere yönelik desteklerin ara vermeden devam edeceğini açıkladı.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, 2026-KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRET DESTEKLERİNİ HESAPLARA YATIRDIKLARINI SÖYLEDİ.