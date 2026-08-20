Yedi yaşındaki Deniz kayalara güvenle tırmanıyor

Çocuk yaşta başlayan dağcılık tutkusu

Çorum'da 7 yaşındaki Deniz Koç, babası Koray Koç'un yönlendirmesiyle iki yıldır dağcılıkla uğraşıyor. Budakören Şelalesi ve çevresindeki kayalık alanlarda yaptığı tırmanışlarda, küçük sporcu sarp kayalara profesyonellere yakın bir ustalıkla yaklaşıyor. Kulüp üyeleri ve antrenörler Deniz'in cesaretini ve öğrenme hızını takdir ediyor.

Babasıyla süren antrenmanlar:

Koray Koç, kızıyla birlikte antrenmanlara gelmeye başladıklarını ve iniş, çıkış ve tırmanış çalışmaları yürüttüklerini belirtiyor. Koray, bu sporun iş hayatındaki stresi azalttığını, fiziksel ve mental faydalar sağladığını söylüyor ve 'Hocalarımız sağ olsun bütün imkanları sağlıyorlar' diyerek kulübün desteğine vurgu yapıyor. Koray'ın ifadesiyle, iki senedir süren çalışma onları yavaş yavaş profesyonelliğe yaklaştırıyor.

Deniz'in talepleri ve çok yönlü spor ilgisi:

Deniz, kaya tırmanışından keyif aldığını ve bu sporu herkese tavsiye ettiğini söylüyor. Belediyeden il merkezine bir tırmanış duvarı talep eden Deniz, Budakören'e sık sık gelememelerinden dolayı böyle bir tesisin genç sporcular için büyük fark yaratacağını belirtiyor. Ayrıca Deniz'in dört yıldır jimnastiğe gittiği ve yüzme ile de ilgilendiği bilgisi, onun çok yönlü bir spor altyapısına sahip olduğunu gösteriyor.

17 metrelik bir rotada tırmanış yapmış olması, antrenörler için dikkat çekici bir başarı olarak öne çıkıyor.

Kulübün ve antrenörlerin değerlendirmesi:

Çorum Lodos Doğa Sporları Kulüp Başkanı Abdullah Alkaç, kulübün farklı yaş gruplarına açık faaliyet alanları bulunduğunu belirtiyor. Alkaç, Deniz'in babasıyla kulübe gelmesi ve merak ederek katılması sonucu güvenli rotalarda tırmanış gerçekleştirdiğini, kulübün sevilen bir üyesi olduğunu ve 'lisansı çıktığı zaman resmi sporcumuz olacak' dediğini aktarıyor. Alkaç, doğaya çıkmanın erişilebilir olduğunu, basit hazırlıklarla herkesin fayda sağlayabileceğini de vurguluyor.

Tırmanış ve dağcılık antrenörü Mustafa Kuzu ise, alana ve kurallara uyulduğunda dağcılığın güvenli olduğunu söylüyor. Kuzu, Çorum'daki en büyük eksikliğin bir spor tırmanış duvarı olmaması olduğunu belirtiyor ve bu sayede okul sporları aracılığıyla daha çok çocuğun bu branşla tanışabileceğini, hedeflerinin ise Çorum'dan olimpik sporcular çıkarmak olduğunu ifade ediyor.

Kulüp ve antrenörlerin ortak görüşü, genç yaşta başlayan eğitim ve güvenli rota uygulamalarıyla çocukların bu sporu sağlam temellerde öğrenebilecekleri yönünde. Deniz'in hikâyesi, hem aile desteğinin hem de yerel kulüp altyapısının önemini gösteriyor ve bölgedeki spor altyapısının güçlendirilmesi talebini öne çıkarıyor.

Son olarak kulüp yetkilileri, çocukları spora yönlendirmek için yerel tesislerin gerekliliğine dikkat çekiyor; Deniz ve babasının örneği ise Çorum'da doğa sporlarına ilginin artabileceğine dair somut bir işaret olarak görülüyor.

ÇORUM'DA 7 YAŞINDAKİ DENİZ KOÇ, BABASIYLA BİRLİKTE SARP KAYALIKLARDAN İNİŞ YAPTI