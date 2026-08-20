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Kuytul'un paylaştığı namaz fotoğrafında selfie anı dikkat çekti

Adana operasyonuyla gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un 2022'de sosyal medyada paylaştığı namaz fotoğrafı, içerikteki selfie karesiyle yeniden tartışma yarattı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:17

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuytul'un paylaştığı namaz fotoğrafında selfie anı dikkat çekti

Adana operasyonu sonrası eski paylaşım yeniden gündeme geldi

Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul için 2022'de sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi tekrar gündeme geldi. Fotoğraf, Kuytul'un hesabından paylaşılan ve yapı içinde yer alanların namaz kıldığı anı gösteren bir kare olarak öne çıkıyor.

Olayın geçmişi:

Kaynaklara göre, yapı içinde yer alanlar Mart 2022'de bir süredir tutuklu bulunan üyeler için yürüyüş ve basın açıklaması düzenlemek istedi. Polis ekipleri eylemi "izinsiz" olduğu gerekçesiyle engelledi ve müdahale sırasında yoğun kalabalığı dağıtmak amacıyla Alparslan Kuytul ve beraberindekileri bir marketin deposunda bir süre bekletti.

Fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı:

Söz konusu fotoğraf karesinde namaz kılan grubun içinde yer alan bir genç, bir eli dizinde dururken diğer elinde telefonuyla selfie çekerken görülüyor. Fotoğrafın 2022'de Kuytul'un sosyal medya hesabından paylaşılması ve operasyon sonrası bu paylaşımın yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.

Paylaşımın sosyal medyada yeniden tartışma yaratması, hem fotoğrafın içeriği hem de olayın geçmişi nedeniyle kamuoyunda yankı buldu.

KUYTULCULAR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ALPARSLAN KUYTUL&#039;UN KENDİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN...

KUYTULCULAR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ALPARSLAN KUYTUL'UN KENDİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI NAMAZ PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEM OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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