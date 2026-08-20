Vali Polat'tan Susuz'da yatırımlar ve hizmetlerde koordinasyon vurgusu

Vali Polat Susuz ziyaretinde kurumlarla bir araya geldi

Kars Valisi Ziya Polat, Susuz ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Furkan Öztürk ile görüşme yaptı ve yeni görevinde kendisine başarı dileğinde bulundu. Ziyarette ilçede yürütülen çalışmaların genel durumu değerlendirilirken, kamu hizmetlerinin etkin sürdürülmesi üzerinde duruldu.

Toplantıda ele alınan konular:

Kaymakamlıkta düzenlenen değerlendirme toplantısına ilçede görev yapan kurum amirleri katıldı. Toplantıda Susuz’un genel durumu, devam eden yatırımlar, kamu kurumlarının yürüttüğü çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı masaya yatırıldı. Vali Polat, kurum amirlerinden ilçenin ihtiyaçları ve öncelikli konular hakkında bilgi aldı.

Saha incelemesi ve izlenecek adımlar:

Toplantının ardından Vali Polat, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden projelerin mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerde, çalışmaların planlanan şekilde ilerlemesi ile ilçenin ihtiyaçlarına cevap verecek projelerin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Vali Polat’ın ziyaretinde, hizmetlerin koordineli ve etkin şekilde sürdürülmesi mesajı tekrarlandı. İlçe yönetimi ile yürütülen bu tür değerlendirme ve saha ziyaretlerinin, projelerin takibi ve vatandaş odaklı hizmet sunumunun güçlendirilmesi bakımından önemli olduğu ifade edildi.

KARS VALİSİ ZİYA POLAT, SUSUZ’DA İNCELEMELERDE BULUNDU(KARS-İHA)