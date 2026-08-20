Dolar 47,9985 +0,11%
Euro 56,0567 +0,10%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.060,23 +0,66%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Vali Polat'tan Susuz'da yatırımlar ve hizmetlerde koordinasyon vurgusu

Kars Valisi Ziya Polat, Susuz ilçesinde Kaymakam Furkan Öztürk ve kurum amirleriyle yatırımları, kamu hizmetlerini ve koordinasyonu değerlendirdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Polat'tan Susuz'da yatırımlar ve hizmetlerde koordinasyon vurgusu

Vali Polat Susuz ziyaretinde kurumlarla bir araya geldi

Kars Valisi Ziya Polat, Susuz ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Furkan Öztürk ile görüşme yaptı ve yeni görevinde kendisine başarı dileğinde bulundu. Ziyarette ilçede yürütülen çalışmaların genel durumu değerlendirilirken, kamu hizmetlerinin etkin sürdürülmesi üzerinde duruldu.

Toplantıda ele alınan konular:

Kaymakamlıkta düzenlenen değerlendirme toplantısına ilçede görev yapan kurum amirleri katıldı. Toplantıda Susuz’un genel durumu, devam eden yatırımlar, kamu kurumlarının yürüttüğü çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı masaya yatırıldı. Vali Polat, kurum amirlerinden ilçenin ihtiyaçları ve öncelikli konular hakkında bilgi aldı.

Saha incelemesi ve izlenecek adımlar:

Toplantının ardından Vali Polat, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden projelerin mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerde, çalışmaların planlanan şekilde ilerlemesi ile ilçenin ihtiyaçlarına cevap verecek projelerin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Vali Polat’ın ziyaretinde, hizmetlerin koordineli ve etkin şekilde sürdürülmesi mesajı tekrarlandı. İlçe yönetimi ile yürütülen bu tür değerlendirme ve saha ziyaretlerinin, projelerin takibi ve vatandaş odaklı hizmet sunumunun güçlendirilmesi bakımından önemli olduğu ifade edildi.

KARS VALİSİ ZİYA POLAT, SUSUZ’DA İNCELEMELERDE BULUNDU(KARS-İHA)

KARS VALİSİ ZİYA POLAT, SUSUZ’DA İNCELEMELERDE BULUNDU(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Drone'ların gücü sahada test edildi: Samsun ödül töreninde birinci oldu
images

Umut Yakup Tanrıöver, kaybının dördüncü yılında mezarında dualarla anıldı
images

şahinbey'de çiftçilere 1,8 milyon kg tohum ve 2 milyon kg gübre desteği
images

Süleymanpaşa gençlik merkezinde son rötuşlar, açılış için gün sayılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı