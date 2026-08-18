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Karadeniz'de Novorossiysk yakınında ham petrol tankerine insansız hava aracı saldırısı

19 Temmuz 2026'de Novorossiysk yakınlarında yükleme yapan Liberya bandıralı Asia tankeri İHA saldırısıyla alev aldı; yangın ekiplerce söndürüldü.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Caner Şahin

Karadeniz'de Novorossiysk yakınında ham petrol tankerine insansız hava aracı saldırısı

Karadeniz'de Novorossiysk yakınında ham petrol tankerine insansız hava aracı saldırısı

19 Temmuz 2026 Pazar günü Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk limanı yakınlarında bulunan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminalinde ham petrol yüklemesi yapan Asia adlı Liberya bandıralı petrol tankerine yönelik bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirildi.

olay ve müdahale:

Saldırı sonrası 163 bin 111 DWT kapasiteli tanker alev aldı. Gemi mürettebatı ile bölgeye sevk edilen CPC acil müdahale ekipleri zamanında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve güvenli şekilde söndürdü.

bağlam ve etkiler:

Yetkililer, Asia tankerine yönelik eylemin bölgedeki enerji ihracat altyapısını doğrudan hedef alan ve birden fazla güne yayılan geniş çaplı insansız hava aracı taarruzlarının bir parçası olduğunu bildirdi.

RUSYA&#039;NIN KARADENİZ KIYISINDAKİ NOVOROSSİYSK LİMANI YAKINLARINDA BULUNAN HAZAR BORU HATTI...

RUSYA'NIN KARADENİZ KIYISINDAKİ NOVOROSSİYSK LİMANI YAKINLARINDA BULUNAN HAZAR BORU HATTI KONSORSİYUMU (CPC) TERMİNALİNDE HAM PETROL YÜKLEYEN LİBERYA BAYRAKLI PETROL TANKERİ, İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) İLE HEDEF ALINDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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