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Karagümrük-Kayserispor randevusu Ozan Ergün yönetiminde

02 Eylül Çarşamba TFF 1. Lig 5. haftasında Fatih Karagümrük–Kayserispor maçının hakemi Ozan Ergün; yardımcıları Murathan Çomoğlu ve Buğra Can Semercioğlu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karagümrük-Kayserispor randevusu Ozan Ergün yönetiminde

maç detayı:

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor arasında 02 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadele, İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda yapılacak.

hakem ataması:

Karşılaşmayı İstanbul Bölgesi Hakemi Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcı hakemleri olarak Murathan Çomoğlu ve Buğra Can Semercioğlu görev alacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Halil Erdoğan olarak bildirildi.

TFF 1. LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 02 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ...

TFF 1. LİG'İN 5. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 02 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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