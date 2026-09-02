Karakoçan Hamzalı mevkiindeki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

Elazığ'da yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Hamzalı köyü mevkiinde kırsal alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

sevk edilen ekipler ve araçlar:

Orman Bölge Müdürlüğü, bölgedeki söndürme çalışmaları için 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 6 teknik eleman, 10 muhafaza memuru ve 45 orman işçisi sevk etti. Yangına ayrıca itfaiye ve jandarma ekipleri destek veriyor.

müdahale biçimi ve çalışma akışı:

Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına ek olarak bölgeye sevk edilen helikopterle havadan müdahale de başlatıldı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve ormanlık alanın korunması için koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

ELAZIĞ'DAKİ ORMAN YANGININA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI