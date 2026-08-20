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Karaköprü'de aranan dolandırıcı jandarmadan kaçamadı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan H.B., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaköprü'de aranan dolandırıcı jandarmadan kaçamadı

Karaköprü'de aranan dolandırıcı jandarmadan kaçamadı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan bir şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aranan şahsın bölgedeki takibi neticesinde gözaltına alındığı bildirildi.

operasyon ve yakalama:

Olayla ilgili yürütülen çalışmayı yürüten Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.B. isimli şahsı yakalamak için adım attı. Yapılan planlı operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

mahkeme süreci ve tutuklama:

Karakolda yapılan işlemlerin ardından H.B., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili süreç ve soruşturma işlemlerinin jandarma tarafından tamamlandığı öğrenildi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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