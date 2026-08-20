Karaköprü'de aranan dolandırıcı jandarmadan kaçamadı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan bir şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aranan şahsın bölgedeki takibi neticesinde gözaltına alındığı bildirildi.
operasyon ve yakalama:
Olayla ilgili yürütülen çalışmayı yürüten Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.B. isimli şahsı yakalamak için adım attı. Yapılan planlı operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve karakola götürüldü.
mahkeme süreci ve tutuklama:
Karakolda yapılan işlemlerin ardından H.B., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili süreç ve soruşturma işlemlerinin jandarma tarafından tamamlandığı öğrenildi.
DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
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