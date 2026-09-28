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Karakucak şöleni Köşk'te Beyköy'ü bir araya getirdi

Aydın'ın Köşk ilçesindeki Beyköy Mahallesi çim sahada düzenlenen Karakucak Gönüllü Güreş Şöleni, yoğun katılımla dayanışma yemeği ve sürpriz hediyelerle gerçekleşti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Emre Koç

Karakucak şöleni Köşk'te Beyköy'ü bir araya getirdi

Köşk’te geleneksel güreş şöleni coşkuyla tamamlandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, Beyköy Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği ile Beyköy Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen Karakucak Gönüllü Güreş Şöleni Kültür ve Dayanışma Festivali yoğun bir katılımla yapıldı. Etkinlik, mahalle çim sahasında gerçekleşerek yerel dayanışmanın ve spor kültürünün öne çıktığı bir gün yaşattı.

Organizasyon ve katılım:

Festivalin ağalığını Köşk Belediyesi Meclis Üyesi ve Beyköy'lü Mehmet Süyüm üstlenirken, organizasyon yerel dernek ve muhtarlığın koordinasyonuyla yürütüldü. Gün boyu süren etkinliklere yöre halkı, yakın çevre köylerden gelenler ve ilgililer yoğun ilgi gösterdi; katılımın yüksek olması, etkinliğin mahalle dayanışması açısından önemini vurguladı.

Program akışı ve sunumlar:

Sunuculuğunu Şehriban Tekce'nin yaptığı, güreş cazgırlığını ise Ali Ballıoğlu'nun üstlendiği programda, yarışmaların yanı sıra izleyicilere yönelik çeşitli sürprizler sunuldu. Festival boyunca gelen misafirlere dayanışma yemeği ikram edildi ve etkinlikte bazı katılımcılara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Etkinlik, hem sporun hem de mahalle bağlarının güçlendiği bir gün olarak kayda geçti. Karakucak Gönüllü Güreş Şöleni, Beyköy'de kültür ve dayanışmayı ön plana çıkaran bir buluşma olmayı sürdürdü.

KÖŞK&#039;TE GÜREŞ ŞÖLENİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

KÖŞK'TE GÜREŞ ŞÖLENİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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