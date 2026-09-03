Karaman'da 7 metreden düşen yangın çıkışı kapısı kadının yürüyüşünü yarıda kesti

olayın gelişimi:

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş merkezinin yangın çıkış merdivenine ait PVC kapı henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırıma düştü. Kapının düştüğü anda bölgeden geçen bir kadın, son anda altında kalmaktan kurtuldu; ancak düşen parçanın etkisiyle ayağından yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

görüntüler ve soruşturma:

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, kaldırımda yürüyen kadının üzerine yukarıdan PVC kapının düştüğü ve kadının son anda kapının altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor. Görüntüler olay yerindeki incelemelerde delil niteliğiyle değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında kapının neden yerinden çıktığı ve binanın bakım durumunun inceleneceği belirtildi. Olay, dış cephe ekipmanlarının ve yangın çıkışı unsurlarının periyodik denetimlerinin önemini yeniden gündeme getirdi; yetkililer incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Karaman’da faciadan dönüldü: Kaldırımda yürüyen kadının üzerine PVC kapı böyle düştü