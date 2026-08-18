Karaman'da buluşan Zonguldaklı ozanlar türkülerle beldeyi renklendirdi

Karaman'da düzenlenen program:

Zonguldaklı ozanlar, Karaman Beldesi'nde düzenlenen programda bir araya gelerek dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Etkinlikte Devrekli Celal Yağcı ile Çaycumalı Ozan Baki Kalaycıoğlu ön plana çıktı ve konuklara zengin bir repertuvar sundu.

etkinlikte seslendirilen repertuvar:

Ozanlar, gerek yöresel ezgiler gerekse yurdun dört bir yanından seçilmiş eserlerden oluşan programda Türk Halk Müziği'nin sevilen türkü ve eserlerini seslendirdi. Performanslar, davetliler tarafından beğeniyle karşılandı ve akşam boyunca sıcak bir atmosfer hakim oldu.

katılımcılar ve ev sahibi:

Bir restoranda gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı ile çok sayıda davetli hazır bulundu. Organizasyon, yerel müzik kültürünün yaşatılması ve paylaşılması açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

DÜZENLENEN PROGRAMA ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILIM SAĞLADI