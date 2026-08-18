Şehidin emaneti Aybars 1,5 ay sonra dünyaya geldi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine yeni bir evlat katıldı. Hilal'in oğlu, baba acısının üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçtikten sonra dünyaya geldi.

Kaza ve şehadet süreci:

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken, 22 Mayıs'ta yaşanan kazada yaralanan Hilal, doktorların müdahalesine rağmen 30 Haziran'da şehit düştü. Şehidin cenazesi memleketi Aksaray'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Yeni yaşam: doğum ve ziyaretler:

Şehidin eşi Neslihan Hilal, Kocaeli'deki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yaptı. Çiftin erkek bebeğine Aybars ismi verildi; bebek 17 Ağustos'ta dünyaya geldi.

Hastane yetkilileri, Başhekim Doç. Dr. Arif Emre ile Hastane Müdürü Esen Evrim Günay, aileyi ziyaret ederek yeni doğan için hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette aileye taziye ve destek mesajları iletildi.

Aile ve yakınları, hem şehidin anısını yaşatacak bu yeni hayatı karşılarken, toplumun ve kurumların destek mesajlarıyla bu süreçte yalnız bırakılmadı.

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE ASKERİ ARAÇ KAZASINDA YARALANMASININ ARDINDAN 30 HAZİRAN’DA ŞEHİT OLAN ULAŞTIRMA UZMAN ÇAVUŞ ABDURRAHMAN HİLAL’İN OĞLU AYBARS KOCAELİ'DE DÜNYAYA GELDİ.