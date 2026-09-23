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Karatay’ın arama kurtarma ekibi ulusal ve uluslararası görev kapsamına ulaştı

Karatay Belediyesi Arama Kurtarma Teşkilatı, 61 personel ve 14 farklı alanda tamamlanan eğitimlerle kentsel arama kurtarmada Orta Seviye AFAD akreditasyonu kazandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Karatay’ın arama kurtarma ekibi ulusal ve uluslararası görev kapsamına ulaştı

Karatay Belediyesi Arama Kurtarma Teşkilatı'na orta seviye akreditasyon verildi

Karatay İlçe Belediyesi Arama Kurtarma Teşkilatı, yürüttüğü eğitim ve hazırlık süreçlerini başarıyla tamamlayarak Orta Seviye Akreditasyon almaya hak kazandı. Akreditasyon töreniyle birlikte teşkilat, Konya’da bu belgeye sahip tek ilçe belediyesi oldu.

Tatlıcak Tesisleri’nde düzenlenen programda ekip, sahip olduğu teknik araç, gereç ve kabiliyetleri uygulamalı olarak gösterdi. Sürecin 3 yıl süreyle geçerli olacak şekilde akredite edildiği bildirildi.

Eğitim ve akreditasyon sürecinin ayrıntıları:

Akreditasyon, Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütüldü. Karatay Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, kentsel arama kurtarma alanında tüm aşamaları tamamladı ve 61 personelden oluşan teşkilat, 14 farklı alanda eğitim aldı.

Alınan belgeyle birlikte ekip, Türkiye’nin 81 ilinde ve gerektiğinde yurt dışında meydana gelebilecek afetlere doğrudan müdahalede bulunabilecek yeterliliğe erişti. Tören sırasında ekipman ve tatbikat gösterimleri, katılımcılara yetkinliklerin somut örneklerini sundu.

Yetkili açıklamaları ve vurgulanan sorumluluk:

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, akreditasyonun sadece bir sertifika olmadığını; hazırlığın, emeğin ve sorumluluğun belgesi olduğunu vurguladı. Kılca, belgeyi alan 61 kişilik ekibin gerektiğinde enkaz, yangın veya sel gibi afet sahalarında can kurtarmak için göreve hazır olduğunu belirtti.

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, eğitimlerin Birleşmiş Milletler INSARAG standartlarına göre yapıldığını ve Konya’daki akredite ekip sayısının 21 olduğunu söyledi. Körpeş, 2026 sonuna kadar bu sayıyı 30a çıkarmayı hedeflediklerini ekledi ve Karatay Belediye Başkanı Kılca’ya sürece verdiği destek için teşekkür etti.

Vali ve diğer katılımcıların değerlendirmeleri:

Konya Valisi İbrahim Akın, akreditasyonun yerel yönetimlerin afet yönetimi konusundaki sorumluluğunu gösterdiğini belirterek, elde edilen başarının profesyonel eğitim ve disiplinin sonucu olduğunu söyledi. Akın, ekibin millet için önemine ve fedakârlığına dikkat çekti.

Törene ayrıca Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, AK Parti ve MHP ilçe yetkilileri, Konya Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir ile belediye meclis üyeleri ve ilçe mülki idare amirleri katıldı.

Program sonunda Karatay Belediyesi Arama Kurtarma Teşkilatı’na sertifikaları takdim edildi ve tören, hatıra fotoğrafı ile son buldu.

ARAMA KURTARMA TEŞKİLATI’NIN EĞİTİM SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMASI DOLAYISIYLA AKREDİTASYON TÖRENİ...

ARAMA KURTARMA TEŞKİLATI’NIN EĞİTİM SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMASI DOLAYISIYLA AKREDİTASYON TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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