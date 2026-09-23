Kayseri'de yoğun bakımda beslenme yönetimi uzmanlarla masaya yatırıldı

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde düzenlenen "Klinik Nütrisyon: Kritik Hastada Beslenme" eğitimi, sağlık çalışanlarının mesleki bilgi düzeyini ve hasta bakımındaki farkındalığını artırmayı hedefledi. Programa Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Gündoğan eğitimci olarak katıldı.

Eğitimde ele alınan başlıca konular:

Eğitimde hastanede yatan hastaların beslenme durumunun değerlendirilmesi ve malnütrisyon riskinin erken dönemde belirlenmesi konuları ön planda tutuldu. Katılımcılara, hastanın klinik durumuna uygun beslenme desteğinin nasıl planlanacağı anlatıldı; buna ek olarak enteral ve parenteral beslenme yöntemleri ile bunların uygulama kriterleri ve sınırlamaları aktarıldı.

Programda, yeterli ve dengeli nütrisyon desteğinin hastaların tedavi sürecine ve iyileşmeye sağladığı katkı üzerinde duruldu. Enerji ve protein ihtiyaçlarının belirlenmesi, farmakolojik etkileşimler, sıvı-denge yönetimi ile metabolik takibin önemi güncel yaklaşımlar çerçevesinde tartışıldı.

Uygulama ve değerlendirme:

Yoğun bakım ve kritik hastalar grubunda beslenme yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, vaka örnekleri ve klinik uygulamalar üzerinden ele alındı. Uygulanabilir protokoller ve multidisipliner ekip çalışmasının rolü katılımcılarla paylaşıldı, olası komplikasyonların erken tanısı ve müdahale stratejileri üzerinde duruldu.

Eğitimin açılış konuşmasını Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Birkin gerçekleştirdi. Hastane yöneticileri ve çeşitli disiplinlerden sağlık çalışanlarının katıldığı program, interaktif soru-cevap ve karşılıklı deneyim paylaşımıyla tamamlandı.

Katılımcıların geri bildirimlerine göre eğitim, kritik hastada beslenme uygulamalarına ilişkin pratik bilgi düzeyini güçlendirdi ve kurum içi bakım standartlarının uyumlaştırılmasına katkı sağladı. Hastane yönetimi, benzer eğitimlerin süregelmesinin hasta güvenliği ve bakım kalitesini artıracağına işaret etti.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ BİLGİ VE FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI AMACIYLA ‘KLİNİK NÜTRİSYON: KRİTİK HASTADA BESLENME’ KONULU EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.