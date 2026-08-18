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Karayolunda tehlikeli sollama kamerada: tır sürücüsüne el hareketi

Karabük-Bartın kara yolunda otomobilin hatalı sollaması sonucu çarpışmaktan son anda kurtuldu; sürücünün tıra el hareketi araç kamerasında kaydedildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:06

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karayolunda tehlikeli sollama kamerada: tır sürücüsüne el hareketi

Karabük-Bartın kara yolunda tehlikeli sollama

Karabük-Bartın kara yolunda bir sürücünün gerçekleştirdiği hatalı sollama girişimi, karşı yönden gelen araç sayesinde son anda çarpışma riskinin atlatıldığı anlara sahne oldu. Olay, tır sürücüsünün kabinine ait araç kamerası görüntülerine yansıdı.

Olayın seyrine ilişkin ayrıntılar:

Seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen tırı sollamaya çalıştı; sollama sırasında karşı yönden gelen araç görüldü. Tehlikeyi fark eden otomobil sürücüsü yönünü tali yola çevirerek çarpışmaktan kurtuldu ve ardından tekrar güzergâhına döndü.

Tehlikeyi atlattıktan sonra otomobil sürücüsünün, karşılaştığı tır sürücüsüne yönelik yaptığı el hareketi kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntüler, yol güvenliğinin ve doğru sollama kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gösterdi.

Eflani yol ayrımında benzer bir an:

Öte yandan Karabük-Bartın kara yolu Eflani yol ayrımında da başka bir araç kamerası kaydı paylaşıldı. Bu kayıtta, bir hafif ticari araç ile bir kamyonet arasındaki kontrolsüz şerit değişikliği nedeniyle meydana gelebilecek kazanın son anda önlendiği anlar yer alıyor.

Her iki görüntü de yol kullanıcılarının dikkatli olması gerektiğini, ani manevraların ciddi riskler doğurabileceğini ve araç içi kameraların olayların tespitinde ve sorgulanmasında önemli delil niteliği taşıdığını ortaya koyuyor.

KARABÜK-BARTIN KARA YOLUNDA TIRI HATALI SOLLAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA...

KARABÜK-BARTIN KARA YOLUNDA TIRI HATALI SOLLAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞMAKTAN SON ANDA KURTULURKEN, ARDINDAN TIR SÜRÜCÜSÜNE EL HAREKETİ YAPTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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