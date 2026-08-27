Kıyıda umut bekleyişi: Kaleiçi'nde 63 yaşındaki adam cansız bulundu

Olay yeri ve ihbar:

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Kaleiçi Yat Limanı açıklarında meydana geldi. 63 yaşındaki Ahmet Gözenbay, arkadaşı ile yaşadığı tartışma sonrası evden ayrıldı; yaptığı son telefon görüşmesinde falezler bölgesinde olduğunu ve hayatına son vereceğini söyledi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Arama çalışmaları nasıl yürütüldü:

Polis ekipleri, Gözenbay'a ulaşmak üzere Kaleiçi Yat Limanı ve Karaalioğlu Parkı çevresinde hem karada hem denizde arama başlattı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı botlar, son görüşme bilgisi doğrultusunda Kaleiçi yakınlarında tarama yaptı; çalışmalar bölgeye yoğunlaştırıldı.

Denizde bulunma ve sağlık ekibinin tespiti:

Yürütülen arama sonucunda Gözenbay, yat limanı açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde tespit edildi. Deniz polisi tarafından bota alınarak Yat Limanı'na getirilen Gözenbay'e sağlık ekipleri müdahale etti; yapılan kontrollerde hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Yakınlarının tepkisi ve adli süreç:

Olay yerine gelen arkadaşından çok sayıda görgü beyanı alınırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında arkadaşı gözyaşları içinde "Ne olur görmek istiyorum. Yaşıyor değil mi?" diyerek iyi bir haber bekledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gözenbay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANTALYA’DA KADIN ARKADAŞINA FALEZLERDE OLDUĞUNU VE HAYATINA SON VERECEĞİNİ SÖYLEYEN ŞAHSIN KALEİÇİ AÇIKLARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU. OLAY YERİNE GELEN ŞAHSIN YAKINI “YAŞIYOR DEĞİL Mİ?” DİYEREK POLİS EKİPLERİNDEN ARKADAŞININ DURUMU HAKKINDA İYİ BİR HABER BEKLEDİ.